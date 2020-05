Choáng với lợi nhuận “siêu khủng” đến từ đường dây đánh bạc 64.000 tỷ

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 14:15 PM (GMT+7)

Chỉ trong vài ngày, số tiền giao dịch trên hệ thống của trò chơi “Nổ hũ” đã đạt đến con số hàng nghìn tỷ đồng, trong đó, các đối tượng sẽ hưởng lợi dựa trên ăn tiền chênh lệch khi quy đổi tiền “ảo” ra tiền thật.

Cơ quan chức năng khám xét “trụ sở” một đại lý trong đường dây đánh bạc.

Ngày 29/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra, mở rộng đối với đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô lên tới 64.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc nói trên thông qua một trò chơi điện tử có tên "Nổ hũ". Trò chơi này được đưa vào hoạt động từ năm 2018 dưới hình thức tập hợp các trò chơi đánh bạc như tá lả, tôm - cua - cá... Qua ước tính của lực lượng chức năng, số tiền giao dịch thông qua "Nổ hũ" lên tới hơn 64.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, phòng PC02 và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc "siêu khủng" này. Ngoài Tú, lực lượng công an cũng đã bắt giữ 15 đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều tang vật khác.

Chỉ trong vài ngày, số tiền giao dịch trên hệ thống của trò chơi “Nổ hũ” đã đạt đến con số hàng nghìn tỷ đồng, trong đó, các đối tượng sẽ hưởng lợi dựa trên ăn tiền chênh lệch khi quy đổi tiền “ảo” ra tiền thật.

Theo kết quả điều tra, Trương Ngọc Tú và một số đối tượng cầm đầu đã đứng ra tổ chức và quản lý 4 đại lý lớn của trò chơi “Nổ hũ” gồm: Đại lý “VipHN Max đỏ”; Đại lý “Mrs Vy Baby”; Đại lý “Hệ thống F88”; Đại lý “Trà My 99”. Khai thác dữ liệu từ 4 đại lý trên, cơ quan điều tra xác định từ ngày 19 – 22/5, tổng số tiền giao dịch của người chơi qua 4 đại lý là 120 tỷ đồng.

Tiếp tục khai thác dữ liệu tài khoản quản trị trò chơi “Nổ hũ”, từ ngày 8 – 24/5, số lượt người chơi đạt gần 2 triệu lượt. Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỷ đồng, lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Ngoài 4 Đại lý lớn nói trên, cơ quan điều tra cũng xác định thêm nhiều đại lý gồm 24 đại lý cấp 1, hàng trăm đại lý cấp 2 mua, bán với người chơi “Nổ hũ” đạt số tiền 1.314 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã ước tính trung bình, số lượng tiền giao dịch trong trò chơi “Nổ hũ” lên đến 2.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Cũng qua khai thác dữ liệu từ hệ thống của tài khoản quản trị trò chơi, lực lượng công an đã thống kê số lượng tiền thẻ cào viễn thông nạp vào “Nổ hũ” là 91,3 tỷ đồng, ước tính trung bình 1 tháng, “Nổ hũ” nhận được trung bình 180 tỷ đồng tiền thẻ cào từ những người chơi này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-loi-nhuan-sieu-khung-den-tu-duong-day-danh-bac-64000-ty-50202029514...Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-loi-nhuan-sieu-khung-den-tu-duong-day-danh-bac-64000-ty-50202029514149345.htm