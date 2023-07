Chiếc xe ô tô bỏ quên trong tầng hầm chứa đựng bí mật kinh hoàng (P1): Người phụ nữ mất tích

Ban đầu có người nghĩ chị Q bận gì đó, điện thoại hết pin. Tuy thế, càng đợi càng "mất" nên gia đình chị này bắt đầu có những ngờ vực, lo lắng. Chị Q vốn có cuộc sống cơ bản, không nhiều bạn bè và đặc biệt không có những mối quan hệ xã hội phức tạp nên sự "biến mất" của người phụ nữ ấy càng trở nên rất khó lý giải.

Quá sốt ruột, gia đình đã đến Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) trình báo. Khi xác minh, lực lượng công an nhận định, việc chị Q mất tích, không liên lạc được là có thật. Một cuộc truy tìm bắt đầu được tiến hành.

Các trinh sát của Công an phường Ngọc Lâm và Công an quận Long Biên bắt đầu lần tìm manh mối ở tòa nhà chị Q sinh sống. Qua camera giám sát, các anh phát hiện thời điểm sáng 12/4, chị Q bắt đầu ra khỏi nhà. Tại khu vực thang máy lúc này xuất hiện một người đàn ông lạ, đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở đôi mắt. Điều đáng chú ý là qua quan sát hành động, công an nhận thấy dường như người đàn ông kia cố ý bấm thang máy rồi đợi chị Q bước vào.

Suốt quá trình trong thang, đối tượng nam giới luôn lảng tránh như muốn che giấu ánh mắt nhìn của chị Q. Khi tới tầng hầm, nơi chị Q để xe ô tô, người đàn ông này cũng bước đi theo phía sau. Tại khu vực này, camera không được lắp đặt nên đã "mất dấu".

Khi xem xét kỹ các đoạn băng ghi hình thu thập được, các trinh sát đánh giá thái độ của người đàn ông đi cùng thang máy với chị Q từ sảnh nhà đến tầng hầm có nhiều điểm rất bất thường. Xét về biểu hiện thì dường như hai người không quen biết nên chẳng có hành động trao đổi, giao tiếp gì. Thêm vào đó, người đàn ông ấy luôn cố tình "né mặt" dù đeo khẩu trang và chỉ đi theo sau chị Q.

Xác minh tại hầm gửi xe, các trinh sát biết khu vực xe chị Q đỗ khá tối, buổi sáng thường vắng vẻ. Tuy nhiên, có một điểm bất thường là kể từ khi chị Q vào xe đến khi chiếc xe đó ra khỏi hầm là khoảng thời gian khá dài, không loại trừ khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra ở mốc thời gian ấy.

Tại cửa ra hầm xe, công an thu được hình ảnh camera ghi lại chiếc xe chị Q rời đi. Dù kính được dán mờ nhưng các anh vẫn nhận ra người điều khiển xe ô tô ấy là đàn ông, không rõ mặt.

Đến thời điểm này, bước đầu Công an quận Long Biên đã nhận định được việc chị Q mất tích nhiều khả năng có liên quan đến người đàn ông lạ mặt nói trên.

Tiến hành xác minh các mối quan hệ cá nhân của chị Q, công an không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, manh mối duy nhất là phải tìm bằng được chiếc xe ô tô của chị này.

Sau khi thu thập hàng trăm clip camera dọc các cung đường từ nhà chị Q đi, công an phát hiện khi rời khỏi nơi ở, xe chị Q chạy về hướng Đông Anh và ở lại đó khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Tiếp đó, chiếc xe quay lại địa bàn quận Long Biên đi vào hầm gửi xe một tòa nhà khác cách nơi chị Q ở tầm 2 cây số. Đến đây, chiếc xe đã không xuất hiện ngoài đường nữa.

Một tổ công tác được cử đến địa điểm cuối cùng chiếc xe xuất hiện. Tại tầng hầm của tòa nhà này, công an tìm thấy xe của chị Q được gửi ở đó. Qua quan sát bên ngoài cửa kính thì thấy bên trong có một phụ nữ ngồi bất động dưới sàn xe.

Nhận định có thể người phụ nữ ấy là chị Q và nhiều khả năng đã tử vong, Công an quận Long Biên lập tức báo cáo lên Công an Hà Nội để phối hợp điều tra, làm rõ.

Khi lực lượng hình sự và khám nghiện hiện trường tới nơi, các anh xác định người phụ nữ bên trong xe chính là chị Q và đã tử vong. Thời điểm phát hiện, trên đầu chị Q được cuốn bằng chiếc áo, phần cổ có một mảnh vải buộc quanh.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ chị Q có vết bầm tím, tụ máu. Người phụ nữ này được nhận định tử vong do siết cổ. Trên xe, công an tìm thấy nhiều vết nâu nghi máu dính ở ghế sau. Tiến hành truy vết, công an thu được nhiều đường vân có giá trị truy nguyên ở tay cầm cửa, gương chiếu hậu bên trong xe. Tài sản chị Q thường mang theo là điện thoại di động cũng biến mất. Các điều tra viên khẳng định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ ra tay với mục đích cướp tài sản.

Lúc này, người đàn ông lạ mặt đi cùng chị Q trong thang máy xuống hầm gửi xe vào sáng 12/4 trở thành nghi can số 1. Tuy nhiên toàn bộ bạn bè, người thân của chị Q không hề biết đó là ai. Các dữ liệu camera cũng không ghi được đặc điểm nhận dạng khuôn mặt vì người đàn ông đó đeo khẩu trang kín mít.

