Chuyến đi định mệnh khiến người lái xe bị dí súng vào đầu: Cuộc truy đuổi tên tội phạm có "hàng nóng"

Sau khi về tới nhà tại Hà Tĩnh, anh T sống trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Vị khách thuê anh chở vào TP Hồ Chí Minh trước đó liên tục gọi điện. Từng lời đe dọa của gã khiến anh T có cảm giác "cái chết đang đến gần".

Quả thật khi đón vị khách lạ ấy, anh T chỉ nghĩ duy nhất tới số tiền công 7 triệu đồng sẽ được trả khi hoàn thành quãng đường vào TP Hồ Chí Minh. Còn lại anh tuyệt đối chẳng quan tâm vị khách đem theo những gì. Cái anh nhìn thấy là chiếc túi màu đen, còn trong đó là gì anh cũng không thể biết.

Khi chiếc túi bị mất sau giấc ngủ say trên xe của cả hai người, vị khách mới nói với anh T đó là túi đựng ma túy. Dù đã về tới nhà nhưng cảm giác lạnh lẽo của họng súng dí sát đầu là điều mà anh T tin rằng vị khách kia không "dọa suông".

Anh T chạy vạy khắp nơi vay mượn được 200 triệu đồng, theo chỉ dẫn của vị khách, anh T ra ngân hàng và chuyển vào một tài khoản được chỉ định. Lúc này, qua điện thoại, anh T xin đối tượng cho mình trả dần vì số tiền quá lớn, lúc đầu vị khách đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi anh T chuyển cho vị khách đó 200 triệu thì ngày hôm sau gã lại gọi điện. Vẫn là những lời đe dọa giết cả nhà nếu anh T không chuyển thêm ít nhất 300 triệu.

Chẳng còn cách nào khác, anh T bán đi chiếc xe ô tô và cả điện thoại đang sử dụng, thế nhưng vẫn không đủ số tiền vị khách kia yêu cầu. Lúc này, anh T đã tìm đến Công an huyện Nghi Xuân để trình báo.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân lập tức vào cuộc xác minh và nhận thấy những gì anh T trình báo là có thật. Đây chắc chắn là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng.

Tiến hành xác minh qua số tài khoản mà anh T chuyển tiền trước đó, các điều tra viên biết được đây là tài khoản của một người khác. Bản thân người này cũng không biết tên thật, địa chỉ của kẻ đã đe dọa anh T. Người này cho hay, khi gặp nhau, gã đàn ông đó đã sử dụng một cái tên giả. Như vậy, hành tung của vị khách bí ẩn ấy vẫn chưa có manh mối.

Liên tục những ngày sau đó, anh T bị đối tượng gọi điện thúc ép gửi tiền, lời lẽ đe dọa càng lúc càng "nặng đô" hơn. Công an phát hiện, nghi phạm đang có mặt tại bãi biển Xuân Thành nên cử trinh sát đi rà soát. Ngoài đặc điểm gã tội phạm này có tật nháy mắt liên tục thì các trinh sát không nắm được thêm gì. Việc rà soát không đem lại kết quả.

Đến sáng 26/7/2014, các điều tra viên nhận được điện thoại của vợ anh T, chị này cho biết chồng mình vừa nhận được điện thoại của đối tượng, hắn đe dọa trong ngày hôm nay anh T phải giao tiền nếu không sẽ giết cả nhà. Do lo sợ, anh T đã nảy sinh ý định không báo cho công an và ra gặp đối tượng tại điểm hẹn để "ăn thua một lần". Đối tượng hẹn anh T tới một quán cà phê ở địa bàn xã Xuân Thành.

Công an Nghi Xuân ngay lập tức triệu tập lực lượng, lên phương án theo dõi, vây bắt đối tượng khi hắn tới điểm hẹn.

Do đối tượng có súng nên để đảm bảo an toàn cho mọi người, công an thống nhất sẽ bắt sau khi hắn nhận tiền. Tất cả các lực lượng đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ thời cơ hành động.

Đúng hẹn, đối tượng xuất hiện trước cửa quán cà phê, annh T đi cùng một người bạn khác với ý định "ăn thua" cùng tên tội phạm. Tuy nhiên, mọi sự trở nên phức tạp. Phát hiện bị bao vây, tên tội phạm rất manh động, sử dụng súng để uy hiếp rồi bỏ chạy.

Trước tình huống này, để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, Công an huyện Nghi Xuân một mặt bám sát đối tượng, mặt khác yêu cầu tăng cường lực lượng xuống hiện trường.

Tên tội phạm nhanh chân lẩn trốn vào một căn nhà nhỏ là nơi thờ tự của người dân địa phương nằm trong vườn cây vắng vẻ. Hắn vô cùng ngoan cố, gã dùng súng bắn ra phía ngoài khiến 1 cán bộ công an bị thương.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Sau nhiều giờ thuyết phục không có kết quả, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã đột kích bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, gã tỏ ra vô cùng lì lợm, nhất quyết không khai báo bất cứ điều gì. Qua công tác giám định dấu vân tay, cuối cùng công an cũng làm rõ đối tượng là Phạm Xuân Thanh (SN 1982, trú tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An).

Lúc này, trước những tài liệu chắc chắn, đối tượng đã phải cúi đầu khai báo toàn bộ sự việc đúng như những trình báo của anh T với cơ quan công an.

Mặc dù Thanh khai chiếc túi có chứa ma túy, tuy nhiên do không thu được tang vật, cũng không có nhân chứng trực tiếp nên công an chưa có đủ căn cứ để kết luận việc này.

Sau này, Thanh đã bị đưa ra xét xử và phải chịu mức án tương xứng cho những hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chuyen-di-dinh-menh-khien-nguoi-lai-xe-bi-di-sung-vao-dau-phan...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chuyen-di-dinh-menh-khien-nguoi-lai-xe-bi-di-sung-vao-dau-phan-cuoi-cuoc-truy-duoi-ten-toi-pham-co-hang-nong-172230620121014826.htm