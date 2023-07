Chiếc xe ô tô bỏ quên trong tầng hầm chứa đựng bí mật kinh hoàng (P 2): Lần tìm "bóng ma"

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng Công an quận Long Biên đã phát hiện ra chiếc xe mà chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội) đỗ ở hầm toà nhà M trên địa bàn quận nhưng đáng tiếc nạn nhân này đã tử vong ngay trong xe.

Công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân Q thiệt mạng do bị sát hại bằng cách siết cổ. Một số tài sản của chị này cũng biến mất. Tuy thế, các điều tra viên cho rằng nơi chị Q được phát hiện chỉ là hiện trường phụ. Quay ngược về tầng hầm tòa nhà chị Q sinh sống, tại khu vực gần chỗ nạn nhân hay đỗ xe ô tô, công an tìm thấy vài vết nâu nghi máu.

Kết quả giám định thì mẫu máu thu được dưới tầng hầm tòa nhà chị Q sinh sống là của chính nạn nhân. Tới lúc này, các điều tra viên có thể khẳng định, chị Q đã bị sát hại ngay vào sáng 12/4/2023 và ở chính tầng hầm gửi xe này.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm chị Q sau khi mất tích, Công an quận Long Biên đã thu được nhiều dữ liệu camera quý giá. Theo đó, sáng 14/2 đã có một người đàn ông đeo khẩu trang đi cùng thang máy với chị Q từ tầng nhà nạn nhân xuống khu vực hầm gửi xe. Suốt thời gian ở trong thang máy, người đàn ông có nhiều biểu hiện rất lạ, luôn lảng tránh như thể sợ chị Q nhận ra mình.

Đến hầm, dữ liệu chỉ ghi được cảnh chị Q đi ra trước, người đàn ông này lặng lẽ theo sau. Thời điểm sau đó mọi dấu vết biến mất.

Theo tính toán và suy đoán, công an Hà Nội nhận thấy dường như người đàn ông lạ mặt kia có ý đồ xấu từ trước. Khoảng thời gian từ lúc chị Q vào xe đến khi xe ra khỏi hầm lâu bất thường, đủ để hung thủ ra tay gây án. Vào lúc xe của chị Q đi ra, camera cũng ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang lái chứ không phải chị Q.

Với ngần ấy những căn cứ, Công an Hà Nội đã hướng toàn bộ nghi vấn vào người đàn ông lạ mặt kia.

Xác minh tại lễ tân tòa nhà, nhân viên ở đây cho biết, sáng 12/4 một người đàn ông đến trình bày có nhà ở đây nhưng khi xuống quên mang thẻ và nhờ lễ tân "quẹt" thẻ để lên nhà. Do sáng sớm đông người qua lại, gã đàn ông lại đeo khẩu trang nên lễ tân mất cảnh giác, đã đáp ứng yêu cầu của người này. So sánh hình ảnh thì người đàn ông xin đi "nhờ" thang máy ở quầy lễ tân với kẻ đi cùng thang máy với chị Q là một.

Như vậy, về cơ bản các điều tra viên đã dựng được một phần "bức tranh" tổng thể từ thời điểm chị Q ra khỏi nhà cho đến lúc được phát hiện đã tử vong. Cụ thể, nghi phạm đã chủ động đến tòa nhà xin đi nhờ thang máy lên tầng nhà chị Q để đợi, phát hiện chị Q ra khỏi nhà, gã nhanh chân bấm thang máy và cố ý đợi chị Q đi vào. Tại hầm gửi xe, có thể chính người đàn ông ấy đã sát hại chị Q rồi đưa thi thể vào xe, chở đi.

Cái khó nhất với các điều tra viên lúc này là làm sao "lần ra" được danh tính nghi phạm. Thời điểm vụ án xảy ra, chỉ có lễ tân tòa nhà và chị Q tiếp xúc với đối tượng này. Tuy nhiên chị Q đã tử vong, không thể có thêm thông tin, còn lễ tân cũng không nhận diện được vì hắn ta đeo khẩu trang, diễn biến "đi nhờ thang máy" cũng rất nhanh.

Tiếp tục truy xét, các trinh sát Công an quận Long Biên và Công an Hà Nội phát hiện sau khi để xe cùng thi thể chị Q ở lại tòa nhà M, gã đàn ông kia đi bộ ra đường. Hắn ra vào một cửa hàng và nạp tiền vào tài khoản games. Lúc này, qua dữ liệu camera công an nhìn thấy nghi phạm sử dụng 2 điện thoại, theo đánh giá 1 trong 2 điện thoại đó có thể là của nạn nhân Q.

Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra tìm thấy quán games mà đối tượng đã tìm đến sau khi gây án. Đó là một quán games trên địa bàn quận Long Biên. Theo thông tin thu thập được thì ngày 12/4 gã đàn ông ấy đã tới quán khoảng 2 giờ đồng hồ.

Chủ quán cho biết, người đàn ông này thường xuyên qua lại quán để chơi game. Tuy không nắm được toàn bộ nhưng người này cũng cung cấp được thông tin gã khách quen ấy tên Hùng, nhà ở tỉnh Hà Nam.

Vụ án bắt đầu có những biến chuyển tích cực. Một cái tên được lực lượng điều tra "ghim" vào hồ sơ.

(Còn nữa)

