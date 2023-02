Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.300 người

Vợ chồng Hoàng, Tuyết

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang xác định tại một xưởng kinh doanh gia công các mặt hàng túi giấy, hộp giấy và hoàn thiện các sản phẩm từ nhựa có địa chỉ tại thôn Ngành Bễn, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) do Lê Văn Hoàng (SN 1992; thường trú xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang) làm chủ có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kiểm tra tại cơ sở, lực lượng Công an huyện Lạng Giang phát hiện các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thủy (SN 2003), Vũ Bích Phương (SN 2002), Nguyễn Thị Huế (SN 1997), Hoàng Văn Tiến (SN 1993), Bùi Văn Tiến (SN 1995), Thân Văn Hoàng (SN 1994), đều trú tại huyện Lạng Giang, đang có mặt.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận làm thuê cho 2 vợ chồng Lê Văn Hoàng và Trần Thị Tuyết với công việc chính là đăng bài viết trên trang mạng xã hội Facebook tuyển cộng tác viên làm các mặt hàng gia công như bao lì xì, cây hoa kim tiền, vòng đeo tay, phong bì thư, túi hạt giống…

Từ đây hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do vợ chồng Hoàng, Tuyết cầm đầu đã bị lực lượng Công an làm rõ. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, nhóm của Hoàng đăng tuyển cộng tác viên làm hàng gia công với cam kết, hứa hẹn thu nhập cao. Để làm “đối tác”, các cộng tác viên phải nộp trước 450 nghìn đồng (tiền tạm ứng hàng), khi hoàn thành sản phẩm, chuyển cho nhóm Hoàng thì sẽ được nhận lại 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cộng tác viên hoàn thiện sản phẩm, liên lạc lại thì các đối tượng sẽ lấy lý do sản phẩm lỗi để từ chối hoặc cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền “cọc”.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Giang xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 1.300 người tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đánh giá về hành vi của nhóm đối tượng, Đại úy Hoàng Văn Trình - Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết: vợ chồng Hoàng, Tuyết từng kinh doanh, bán hàng online trên mạng xã hội Facebook nên có kinh nghiệm. Nắm bắt được tình hình khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người không có việc làm nên các đối tượng đã nghĩ ra việc tìm cộng tác viên làm các mặt hàng gia công tại nhà và sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện đối tượng đăng ký giấy phép kinh doanh và đăng ký 2 tài khoản tại các công ty vận chuyển để giao nhận hàng với khách. Các nhân viên làm việc cho 2 vợ chồng Hoàng cũng đều là người thân hoặc người quen và được trả lương theo đơn hàng với số tiền 200 nghìn đồng/1 đơn hàng chiếm đoạt được.

Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 8 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, liên hệ theo số điện thoại: 0964.345.565 (ĐTV Hoàng Văn Trình) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

