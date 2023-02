Mất tiền tỷ vì chiêu lừa nghe nhạc, xem video được tiền

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây, chị Nguyễn Thị T (SN 1989, ở xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) trình báo bị lừa 1,1 tỷ đồng sau khi tham gia hình thức “nghe nhạc được trả tiền”.

Các tin nhắn dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo

Theo đó, sau khi nhận được 50 nghìn đồng hoa hồng khi “thả tim” (nhấn vào biểu tượng trái tim, thể hiện sự yêu thích) trên ứng dụng Zingmp3, chị T. tin tưởng và tiếp tục làm theo yêu cầu mới của đối tượng. Chúng gửi cho chị T. trang web hi1555.com để làm nhiệm vụ với mức hoa hồng cao hơn.

Nghe theo lời dẫn dắt cũng như những lý do mà đối tượng đưa ra như số tài khoản ngân hàng bị sai, sai nội dung chuyển khoản khi nộp tiền vào, chuyển tiền để xác minh tài khoản ngân hàng…, chị T đã liên tục chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng. Đến khi không còn khả năng vay mượn tiền nữa thì chị T mới tố giác ra cơ quan công an.

Hình thức tiếp cận của nhóm lừa đảo rất đơn giản. Chủ nhân của số điện thoại sẽ nhận được một cuộc gọi của một người xưng là nhân viên của một sàn thương mại điện tử, có nhiệm vụ tăng tương tác cho các bài hát trên Zingmp3 bằng cách trả tiền tương tác, hoa hồng cho người nghe nhạc.

Đối tượng giải thích chỉ cần bật bài hát được yêu cầu trên Zingmp3 thì sẽ được 10 nghìn đồng/bài. Kể cả không nghe mà chỉ bật lên để đó cũng vẫn nhận được tiền.Sau đó sẽ được mời đề nghị kết bạn qua Zalo. Mọi thông tin cá nhân, tài khoản sẽ được nhóm lừa đảo khai thác. Những người hám lợi sẽ dễ dàng bị mắc bẫy.

Chúng tôi đã liên hệ với tổng đài 1900.561558 của VNG (Cty sáng lập ra Zingmp3). Nhân viên tổng đài khẳng định, Zingmp3 chỉ là ứng dụng nghe nhạc miễn phí, không có bất kỳ chương trình nghe nhạc được tiền, được hoa hồng nào. Email trả lời của Zingmp3 cũng xác nhận việc trả hoa hồng cho người nghe nhạc là một hình thức lừa đảo.

Tương tự, tìm kiếm các từ khóa “tìm việc làm”, “kiếm tiền online không bỏ vốn”, chúng tôi nhận được rất nhiều lời mời chào xem video, nghe nhạc được tặng tiền. Thử nhắn tin hỏi, chúng tôi được hướng dẫn vào đường link trang web lạ. Đối tượng này hướng dẫn nạp tiền trước khi tham gia nhiệm vụ, tương tự như các hình thức lừa đảo khác trước đây.

