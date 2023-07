Cuốc xe lúc rạng sáng và cô gái tử vong ở ven đường (Phần cuối): Chân dung gã xe ôm đồi bại

Gia đình chị Giàng Thị Páo (SN 2005, trú tại Quảng Bạ, Hà Giang) cho biết, vào dịp lễ 2/9, chị này có về quê chơi, đến tối 5/9 thì lên xe khách quay lại Vĩnh Phúc để làm việc. Khi đi, chị Páo có gần 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc điện thoại di động hiệu Vivo.

Vào thời điểm sáng 8/9, khi thi thể Páo được tìm thấy, công an không phát hiện số tài sản đó trong người nạn nhân. Giả thuyết về vụ án giết người, cướp tài sản được đưa ra để phân tích. Tất nhiên, các điều tra viên còn nghĩ tới một khả năng khác, đó là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hướng điều tra này bất ngờ có thông tin quan trọng. Các trinh sát phát hiện Páo có một người bạn trai quê ở Nghệ An. Người này cũng làm việc tại Vĩnh Phúc. Khi đi xác minh, công an đã làm rõ toàn bộ di biến động của thanh niên này. Cuối cùng các anh đã loại người bạn trai ấy ra khỏi vòng nghi vấn vì anh ta đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Vụ án tưởng như sớm "lần" ra manh mối thì lại đi vào ngõ cụt.

Theo lịch trình, Páo lên xe khách vào tối 5/9, tính thời gian đi thì khoảng hơn 1h sáng 6/9 sẽ có mặt tại Vĩnh Phúc, cụ thể là cầu Hương Sơn.

Rà soát khu vực cầu Hương Sơn, cầu Tam Hợp, công an được biết tại đây có rất nhiều xe ôm. Họ túc trực để đón khách đi tuyến cao tốc xuống ngang đường rồi đưa về các khu trọ.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Tiến hành xác minh các chuyến xe khách đi từ Hà Giang trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì hầu hết chủ xe không khai báo do e ngại việc dừng xe trên đường là vi phạm luật giao thông.

Một tổ công tác trích xuất các camera gần hiện trường vụ việc đã phát hiện vào rạng sáng 6/9 tại khu vực đường cao tốc, lối xuống huyện Bình Xuyên có một cô gái lên chiếc xe máy đã chờ sẵn và di chuyển. Do thời điểm đó trời rất tối nên công an chưa thể xác minh được cô gái đó có phải nạn nhân Páo hay không. Tuy nhiên, sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có đủ căn cứ để khẳng định, chính Páo đã xuống và đi trên chiếc xe ôm nói trên.

Việc rà soát toàn bộ nhóm người hành nghề xe ôm xung quanh khu vực đã giúp làm "nổi" lên một cái tên. Đó là Dương Văn Thế (SN 1988, trú tại Bá Hiến, Vĩnh Phúc).

Sau khi vụ án xảy ra, Thế có nhiều biểu hiện rất lạ. Anh ta đặt vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh sau đó lại quay về Vĩnh Phúc. Các dấu hiệu tâm ý cũng bất ổn. Các trinh sát phát hiện, khi công an đăng tải hình ảnh chiếc áo nạn nhân Páo mặc lên mạng xã hội để truy tìm nguồn gốc thì chính Thế cũng "nhảy vào" bình luận rằng chiếc áo này không thuộc bất cứ công ty nào ở Vĩnh Phúc.

Xác minh toàn diện về Thế, căn cứ các bằng chứng thu thập được, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định đối tượng này chính là nghi phạm đã sát hại chị Páo vào rạng sáng 6/9/2022. Thế bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Thời điểm đầu tiên, Thế một mực "cãi bay, cãi biến". Tuy nhiên, trước những chứng cứ, lập luận sắc bén của công an, Thế đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình.

Đối tượng Thế bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Thế khai, do làm xe ôm và có số điện thoại nên khoảng 2h sáng 6/9, chị Páo gọi hắn ra đón tại khu vực cầu Hương Sơn (cao tốc Hà Nội – Lào Cai) để đưa về khu trọ.

Trên đường đi, tới khu vực vắng vẻ Thế bỗng dưng nảy sinh ý định "quan hệ" với chị Páo. Thấy chị Páo phản ứng, Thế dừng xe đẩy nạn nhân xuống dưới ven đường và cố ý thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, chị Páo cương quyết chống cự, bực tức Thế lấy tay siết cổ và dùng viên gạch tấn công vào vùng đầu chị Páo khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thế lấy tấm bạt phủ lên thi thể chị Páo rồi lục soát đồ đạc và bỏ đi. Do số tài sản chị Páo cầm theo ít nên đối tượng đã vứt "lung tung" trên đường. Số tài sản này sau đó công an đã thu giữ được theo chỉ dẫn của Thế.

Dù đã nghĩ ra đủ "trăm phương, ngàn kế" hòng "tẩy trắng", tạo chứng cứ ngoại phạm sau khi gây án, tuy nhiên cuối cùng gã xe ôm "bệnh hoạn" đã phải tra tay vào còng, chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi tàn ác do mình gây ra.

