Ba vụ nổ trong đêm và hành trình ly kỳ nhằm lật mặt những tên tội phạm (P1): Vụ án không dấu vết

Tối 9/3/2002, ông Bùi Hồng P đang nằm trong phòng thì bất giác bị giật mình bởi một tiếng nổ "long trời". Lật đật chạy lên tầng, ở lối cầu thang ông P phát hiện những mảnh nhựa vụn nằm rải rác, phía tường có mảng đen và mùi thuốc pháo bay nồng nặc.

Vào thời điểm ấy, tiếng nổ từ nhà ông P còn khiến những người dân sinh sống dọc quốc lộ 1A tỉnh giấc, đổ xô đến quan sát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt. Qua xem xét ban đầu thì vụ nổ tuy gây ra tiếng động lớn nhưng chưa gây thiệt hại nhiều về tài sản, không ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của ai.

Qua khai thác thông tin, công an nhận thấy gia đình ông P không có mâu thuẫn, thù oán với ai đến mức trở thành động cơ gây ra vụ nổ như trên. Tuy vậy, công tác thu thập chứng cứ vẫn được tiến hành một cách hết sức tỉ mỉ.

Sau vụ nổ đầu tiên, gia đình ông P dường như đã trở lại trạng thái bình thường. Họ cũng chằng mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ cho bất cứ ai đã làm việc đó. Bất ngờ, vào ngày 7/5/2022 một vụ nổ khác lại diễn ra tại nhà ông P, lần này có vẻ như sức công phá đã mạnh hơn trước.

Trong lúc công an đang xác minh, làm rõ hai vụ nổ thì đúng 1 tháng sau, ngày 9/6/2022 kẻ gian đã lần thứ 3 ném chất nổ vào ngay giữa cửa nhà ông P. Lần này, áp lực của vụ nổ xé toạc một lỗ tròn to của cách cửa xép, chiếc xe ô tô của chủ nhà để bên trong cũng bị ảnh hưởng, hư hại nhẹ.

Vụ nổ thứ 3 sức công phá đã mạnh hơn (ảnh tư liệu)

Qua khám nghiệm, Công an huyện Nghi Lộc tìm thấy một kíp nổ, giám định các dấu vết cho thấy chất gây nổ là thuốc pháo.

Ba vụ nổ liên tiếp trong 3 tháng với mức độ tăng dần chứng tỏ đối tượng có chủ đích, nếu không sớm điều tra, làm rõ thì rất có thể những lần sau thiệt hại của gia đình ông P sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Một Ban chuyên án được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập mà chủ công là Công an huyện Nghi Lộc. Nhà ông P nằm sát quốc lộ 1A, địa bàn này có lượng xe cộ lưu thông đông đúc, tuy nhiên hệ thống camera nhà dân lại rất hạn chế. Chính vì thế, quá trình rà soát camera đã không thu được kết quả khả quan về nghi phạm.

Làm việc với gia đình ông P, người đàn ông này khẳng định không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Những thành viên khác trong nhà nạn nhân cũng sống hiền lành, chẳng "vướng bận" gì bên ngoài xã hội.

Các điều tra viên nhận định, nếu kẻ thủ ác đã chủ đích ném mìn tự chế vào nhà, chắc chắn phải có mâu thuẫn nào đó, dù là rất nhỏ. Các anh kiên trì khai thác và phát hiện, một thành viên trong gia đình ông P có "va chạm" với người hàng xóm. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy người hàng xóm và mâu thuẫn kia không liên quan đến vụ việc.

Một vụ án kỳ lạ, kẻ gây án giống như những "bóng ma", không dấu vết, còn nạn nhân thì "ngơ ngác" chẳng thể lý giải nổi tại sao lại có kẻ "ám hại" gia đình mình. Chính những điểm không đúng "quy luật" ấy đã khiến các điều tra viên trở nên "lúng túng" trong đánh giá, nhận định hướng điều tra.

Quay trở lại công tác rà soát, Công an huyện Nghi Lộc thu được hình ảnh vào ngày 9/3/2022. Tại trước cửa nhà ông P xuất hiện một người đàn ông dáng đậm, cạnh đó là chiếc xe ô tô màu đỏ, kiểu dáng giống xe Mazda 3. Người này có mặt trước khi vụ nổ đầu tiên ở nhà ông P xảy ra.

Truy xét dọc tuyến quốc lộ 1A hướng về TP Vinh đi Hà Nội được vài km thì dữ liệu camera về chiếc xe mất dấu, không thể truy xuất được biển số.

Tại dữ liệu camera trong vụ nổ thứ 2 ngày 7/5, công an phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Vinfast màu đen nghi vấn. Tiến hành rà soát, công an xác định chiếc xe này mang biển kiểm soát 51H.62xxx. Qua hệ thống dữ liệu, công an xác định chủ nhân chiếc xe này là một người đàn ông trú tại Đồng Nai.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Có một điểm khá trùng hợp là trên Zalo và Facebook cá nhân của chủ xe có nhiều bài đăng về thuốc nổ TNT. Tuy nhiên, khi cho gia đình ông P nhận diện thì họ "lắc đầu", không thể nhớ nổi người này là ai.

Tiếp tục "lần" theo manh mối chiếc xe, công an được biết chủ xe thông qua một công ty dịch vụ đã cho người mang căn cước công dân giả tên là Lê Thế Vui thuê. Chiếc xe ấy trong thời gian được thuê đã xuất hiện tại một gara ở huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Khi làm việc với gara, những nhân viên ở đây xác nhận có một người đàn ông mang xe đến và yêu cầu sơn từ màu đen sang màu trắng. Gara vẫn còn lưu giữ số điện thoại của người mang xe đến và cung cấp cho công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc làm rõ chủ nhân số điện thoại mà gara cung cấp tên là Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Lúc này, tưởng như manh mối của vụ án đã được "lật mở", tuy nhiên khi đưa ảnh của Nguyên để nhận dạng, một lần nữa gia đình nạn nhân P khẳng định không có quen biết, mâu thuẫn gì…

Vụ án lần nữa trở nên mông lung

(Còn nữa)

