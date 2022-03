Cả nhà vợ bất ngờ khi chàng rể hiền lành là người trốn trại giam, bị truy nã 30 năm

Lợi dụng đi vệ sinh, phạm nhân Huỳnh Ngọc Đức (SN 1949) trốn khỏi bệnh viện lúc đang điều trị. 30 năm lang thang ở các tỉnh, thành, Đức lấy vợ, sinh con. Không ai nghĩ người đàn ông hiền lành, chất phác là tội phạm bị truy nã.

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa bắt giữ Huỳnh Ngọc Đức (SN 1949; quê khu 3, thị trấn Năm Căn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trốn truy nã suốt 30 năm.

Đức phạm tội “Cướp tài sản”, thụ án tại trại giam Hoà Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nay thuộc TP.Đà Nẵng) thì bị bệnh nặng. Ban Giám thị trại giam Hòa Sơn đã cử cán bộ quản giáo đưa Đức vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng để chữa trị.

Vào chiều 19-2-1992, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo cho phép đi vệ sinh, Đức trèo qua cửa sổ rồi và bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) ngày 14-7-1992 ra quyết định truy nã số 92 đối với Huỳnh Ngọc Đức về hành vi “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Trốn khỏi bệnh viện, Đức đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hóa), làm nhiều nghề để kiếm sống. Sau đó, Đức vào TP.HCM làm thuê, ở lang thang. Dần dần, Đức lang thang đến Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuối cùng, Đức dừng chân ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lập gia đình với một phụ nữ và có 2 người con chung.

Đức không có giấy tờ tùy thân nên không đăng ký kết hôn và cả nhà về quê vợ ở thị trấn Năm Căn (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) sống cùng gia đình vợ. Đức giấu gia đình về việc mình là phạm nhân. Gia đình vợ, hàng xóm chỉ biết Đức là nghèo khó phải lang bạt kiếm ăn, sống hiền lành, chất phác, không làm hại ai.

Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và Công an TP.Đà Nẵng (sau khi tách tỉnh năm 1997) nhiều năm rà soát lại toàn bộ lệnh truy nã để tiếp tục truy xét. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua nhiều kênh thông tin và hệ thống tàng thư, Công an TP.Đà Nẵng lần ra dấu vết của nghi phạm; đề nghị Công an các địa phương xác minh kỹ về nhân thân của đối tượng.

Sau khi có đủ cơ sở, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an huyện Xuyên Mộc và Công an xã Bình Châu tổ chức bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Đức.

Ngay sau đó, Đức được di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xử lý, chấm dứt 30 năm trốn khỏi nơi giam giữ.

