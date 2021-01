Bình "Vổ" trùm giang hồ thao túng hoạt động đá gà khu vực phía Bắc như thế nào?

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi Bình “Vổ”, một đại ca giang hồ có tiếng ở Thái Bình bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng, thêm 5 đàn em của Bình đều lần lượt xộ khám.

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Đinh Bá Luyện (SN 1987, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Xuân Cường (SN 1975, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Phạm Thế Hùng (SN 1985, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Trần Đức Toàn (SN 1988, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Duẩn (SN 1988, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Cả 5 bị can kể trên đều là đàn em của Bình “Vổ”.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bình "Vổ" tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình “Vổ”, SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Trong giới giang hồ, Bình “Vổ” nổi tiếng cả nước vì sở hữu một trường đá gà khủng có tên C1 ngay tại quê nhà thuộc diện lớn nhất miền Bắc, nơi quy tụ hàng chục con bạc từ các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội đến sát phạt nhau.

Không chỉ đam mê và tổ chức đá gà ăn tiền bất hợp pháp, Bình “Vổ” còn vươn vòi bạch tuộc chi phối đến các hoạt động đấu giá đất theo kiểu giang hồ. Dưới trướng của Bình “Vổ” cũng có hàng chục đàn em sẵn sàng nghe theo chỉ đạo của đại ca này.

Cơ quan công an đưa Bình "Vổ" về nơi giam giữ

Các hoạt động vi phạm pháp luật của băng nhóm xã hội đen do Bình “Vổ” cầm đầu từ lâu đã gây nên sự bức xúc và phẫn nộ trong nhân dân. Việc bắt giữ “ông trùm” này và đàn em của Công an tỉnh Thái Bình được dư luận hoan nghênh, ủng hộ.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

