Chân dung Bình "vổ" vừa bị Công an Thái Bình bắt giữ

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt Bình "vổ" (Nguyễn Văn Bình, 46 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Theo nguyên lãnh đạo xã nơi Bình "vổ" cư trú, Bình từng có sới gà nhưng đã bỏ.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (Bình "vổ", trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ).

Bình "vổ" bị bắt để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Bình "vổ" bị Công an tỉnh Thái Bình bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ cách đây 2 năm.

Được biết, vụ án có liên quan đến mâu thuẫn trong một buổi đấu giá đất diễn ra ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ. Hậu quả khiến 2 nạn nhân bị thương tích, 1 người bị gãy xương.

Về Bình "vổ", đây là một đối tượng "có tiếng" ở địa phương, đã từng mở một sới gà trên địa bàn xã An Mỹ. Sới gà này của Bình "vổ" đã thu hút rất nhiều người đam mê gà chọi mang gà về đây đá.

Tuy nhiên, theo một số thông tin, đã có những hoạt động biến tướng ở sới gà này của Bình "vổ".

Sới đá gà của Bình "vổ" khi còn hoạt động được lan truyền là sới gà lớn nhất ở tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Truyền hình Người đưa tin)

Như một cơ quan báo chí đã từng thâm nhập, tìm hiểu về sới gà này của Bình "vổ" vào năm 2019, sới đá gà này được cho là lớn nhất ở tỉnh Thái Bình, có thể thuộc "hàng khủng" ở miền Bắc.

Trong sới đá gà này có hẳn một bảng nội quy được đặt công khai, trong đó có nội dung ghi rõ "Ai đá tiền với ai tự quản lý". Bình "vổ" trở nên "có tiếng" bởi các hoạt động của mình.

Bảng nội quy được treo công khai trong sới gà của Bình "vổ", có hẳn điều thứ 7 liên quan đến việc cá cược tiền đá gà. (Ảnh: Truyền hình Người đưa tin)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Khải- nguyên Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết, Bình "vổ" là công dân của địa phương, gia đình của Bình "vổ" từ trước là gia đình thuần nông.

Theo ông Khải, quá trình lớn lên, Bình "vổ" đi lao động ở tỉnh Quảng Ninh. Khi về xã An Mỹ, Bình "vổ" giữ mối quan hệ tốt với bà con hàng xóm, láng giềng.

"Anh ấy sống rất tốt, đạo đức, không có vấn đề gì gây cản trở hoặc chuyện này, chuyện kia với địa phương" – nguyên Chủ tịch UBND xã An Mỹ thông tin về Bình "vổ".

Những hoạt động của sới đá gà của Bình "vổ" này bị dư luận phản ứng, bức xúc. (Ảnh: Truyền hình Người đưa tin)

Về thông tin Bình "vổ" mở sới gà, có một số hoạt động đã biến tướng, thậm chí bảo kê, ông Khải cho biết Bình "vổ" đã phá".

"Thời gian trước cũng có thể ông ấy (Bình "vổ" – PV) tổ chức chọi gà, sau đó có ý kiến của các tổ chức thì đã rút, đã phá rồi, lâu rồi" – ông Khải chia sẻ.

Nói về Bình "vổ", nguyên Chủ tịch UBND xã An Mỹ nói người này chưa có tiền án, tiền sự, không có điều tiếng.

Về vụ việc Bình "vổ" bị bắt, ông Khải cho biết tất cả chờ vào kết luận từ cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc Bình "vổ" bị bắt đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

