Bắt Bình "Vổ" - đại ca giang hồ ở Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 21:36 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Bình "Vổ", một đại ca giang hồ cộm cán ở Thái Bình.

Bình "Vổ" tại trụ sở công an.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình "Vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo một vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, ngày 16/9/2019, Bình "Vổ" đã kéo đàn em đến gây rối, có ý định hành hung người khác tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tại Thái Bình, Bình "Vổ" được xem là một đối tượng giang hồ có tiếng với việc có nhiều đàn em là các đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động trong nhiều lĩnh vực "mặt trái" của xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-binh-vo-dai-ca-giang-ho-o-thai-binh-50202122121375149.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-binh-vo-dai-ca-giang-ho-o-thai-binh-50202122121375149.htm