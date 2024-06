Bình Thuận: Xét xử vụ án giết người ở quán cà phê

Ngày 12/6, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với các bị cáo Nguyễn Đại Nghĩa (SN 2001), Nguyễn Xuân Trọng (SN 1996). Cả hai đều trú xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30 ngày 24/8/2023, trong khi đang uống cà phê tại quán Pey (thuộc khu phố 6, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết), Nguyễn Xuân Trọng bị Nguyễn Tấn Hưng gọi ra đường Nguyên Hồng phía sau quán để nói chuyện.

Lúc này, Lâm Hán Tiến và Hồ Việt Quốc V. đi tới đánh Trọng vì nợ tiền của vợ chồng Tiến. Thấy Trọng bị đánh, Nguyễn Đại Nghĩa là em của Trọng xông vào ngăn cản, bị V. dùng cây dũ (cây 03 khúc) đánh trúng vai trái gây thương tích 1%.

Trọng thấy Nghĩa bị V. đánh thì rút dao đã chuẩn bị sẵn từ trước xông vào đâm vào người V..

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận công bố bản cáo trạng ngày 12/6. (Ảnh: Đắc Phú).

Tiếp tục, Nghĩa rút dao đã chuẩn bị từ trước xông đến cùng Trọng đánh nhau với V.. V. bị vấp té liền bị Nghĩa xông tới đâm. V. bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước nhưng đã tử vong.

Nghe tin V. tử vong, Trọng và Nghĩa đã đến Công an xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp 2 con dao gây án.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Xuân Trọng mặc dù mang sẵn dao trong người, nhưng khi bị Lâm Hán Tiến và V. dùng tay, chân và cây dũ đánh vào người, bị cáo chỉ đưa tay ra chống đỡ mà không rút dao ra để tấn công lại.

Đến khi Trọng thấy em mình là Nguyễn Đại Nghĩa bị V. dùng cây dũ (cây ba khúc) đánh thì bị cáo Trọng mới rút dao tấn công V..

Thấy Trọng rút dao, Nghĩa cũng rút dao từ trong người ra cùng Trọng đâm vào người bị hại Hồ Việt Quốc V. dẫn đến tử vong.

2 bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 12/6. (Ảnh: Đắc Phú).

Hội đồng xét xử nhận định: Đây là vụ án có đồng phạm mang tính chất giản đơn, các bị cáo Trọng và Nghĩa cùng nhận thức và tiếp nhận ý chí của nhau trong việc tham gia gây án, cùng sử dụng hung khí tấn công bị hại dẫn đến tử vong do vậy phải đồng chịu trách nhiệm chung trong vụ án với vai trò cùng là người thực hành.

Hành vi sử dụng hung khí đâm người khác của các bị cáo Trọng và Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Do đó, cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với thương tích vùng đỉnh đầu, vùng vai của Nguyễn Xuân Trọng do Lâm Hán Tiến và Hồ Việt Quốc V. gây ra, do không đủ cơ sở xác định thương tật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích đối với Lâm Hán Tiến là đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Phan Thiết đề nghị xử phạt hành chính đối với Lâm Hán Tiến về hành vi nêu trên.

Quang cảnh phiên toà xét xử ngày 12/6. (Ảnh: Đắc Phú).

Còn đối với hành vi cho vay tiền của Nguyễn Thị Bích Trâm và Lâm Hán Tiến, quá trình điều tra nhận thấy có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển thông tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Về phần dân sự, đại diện hợp pháp của bị hại bà Nguyễn Thị Kim Nhung là mẹ ruột V. và Phạm Thị Bích Thảo là vợ của V. yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng số tiền 442.740.000 đồng (gồm chi phí mai táng 247.740.000 đồng; tiền điều trị tại bệnh viện 15.000.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần là 180.000.000 đồng).

Các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại số tiền 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, đại diện bị hại không đồng ý nhận mà chờ kết quả của tòa án.

Phiên toà sẽ được xét xử tiếp tục vào ngày 17/6.

