Bị truy đuổi, dùng bình xịt hơi cay tấn công công an ở Đà Nẵng

Ngày 6-7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Phước Nhật Huy (19 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn); Lê Ngọc Thọ (22 tuổi) và Trần Hải Hoàng (20 tuổi), cùng ngụ quận Sơn Trà, để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Đây là vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích do Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, quận Sơn Trà) cầm đầu, kêu gọi đánh nhau.

Trước đó, nhóm có tên “Tôn Đản” và Nguyễn Thị Kim Chi có mâu thuẫn nên hẹn nhau để giải quyết.

Nguyễn Thị Kim Chi bị bắt giữ vào tháng 11-2023. Ảnh: MT.

Kim Chi đã lên mạng mua bình xịt hơi cay và kêu gọi đánh nhau với số lượng lên đến 40 người.

Tối 6-11-2023, khi đến điểm hẹn, nhóm của Kim Chi đi tìm nhóm “Tôn Đản” nhưng không gặp. Sau đó, những người này sử dụng 20 xe máy đi trên nhiều tuyến phố trung tâm quận Hải Châu.

Vừa đi, nhóm này vừa la hét, nẹt pô, cầm theo hung khí gây náo loạn đường phố. Khi bị tổ tuần tra Công an quận Hải Châu phát hiện truy đuổi thì nhóm này lại sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công lực lượng công an.

Nhiều người bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: MT.

Liên quan đến vụ việc, ngoài Nguyễn Thị Kim Chi đã bị bắt tạm giam hồi tháng 11-2023, tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã khởi tố 16 bị can, bắt tạm giam 10 bị can và ra quyết định giáo dục tại xã, phường đối với 9 người khác.

