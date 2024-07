Thanh niên lừa đảo yêu cầu nạn nhân giao tiền tại... cổng trụ sở công an

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Văn Quỳnh (28 tuổi, trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 6-2023, ông Bùi Minh Huy (40 tuổi, trú xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) được tài khoản mạng xã hội tên "Xuân Hoan", tự xưng là cán bộ Công an huyện Ngọc Hồi nhắn tin, yêu cầu gửi tiền.

Hà Văn Quỳnh giả danh công an, còn yêu cầu nạn nhân mang tiền tới cổng trụ sở công an huyện gửi rồi tới nhận - Ảnh: Công an Ngọc Hồi

Do quen biết một người tên Hoan, là cán bộ Công an huyện Ngọc Hồi nên ông Huy tin tưởng, đã 2 lần chuyển tiền vào số tài khoản do Quỳnh cung cấp.

Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, Quỳnh đã yêu cầu ông Huy đưa tiền đến tận cổng Công an huyện Ngọc Hồi, gửi lại cho trực ban với lời nhắn "gửi cho anh Hoan". Sau đó, Quỳnh tìm tới, yêu cầu trực ban cho nhận túi đồ "gửi cho anh Hoan".

Đến ngày 2-7, tài khoản "Xuân Hoan" tiếp tục thúc giục, yêu cầu ông Huy gửi tiền nên người đàn ông này nảy sinh nghi vấn. Qua xác minh, biết cán bộ công an tên Hoan không yêu cầu chuyển tiền, biết bị lừa nên ông Huy đã đến Công an huyện Ngọc Hồi trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi đã bắt quả tang Hà Văn Quỳnh khi đang chiếm đoạt số tiền mà ông Huy giao đến.

Hà Văn Quỳnh từng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội "Hiếp dâm", 1 tiền án về tội "Giao cấu với trẻ em".

