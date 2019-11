Bị phát hiện trộm chó, 2 đối tượng vứt xe nhảy xuống kênh

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 09:30 AM (GMT+7)

Đêm khuya, người dân phát hiện 2 kẻ trộm chó nên tri hô. Bị vây bắt, 2 đối tượng này đã vứt mô tô lại và nhảy xuống kênh bỏ trốn.

Clip: Hai đối tượng trộm chó trong đêm bị camera của người dân ghi lại

Chiều 28-11, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận lực lượng công an đang điều tra vụ trộm chó táo tợn trong đêm khuya xảy ra trên địa bàn xã Tân An Thạnh (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 26-11, người dân tại ấp An Thới xã Tân An Thạnh phát hiện 2 đối tượng trộm chó đi trên xe mô tô nên tri hô. Sau đó, nhiều người chạy đến hỗ trợ, vây bắt.

Hai tên trộm hết đường tháo chạy nên đã bỏ lại chiếc mô tô Exciter 150 biển số 66L1-549.93 rồi nhảy xuống kênh Xã Hời bơi sang phía bờ bên kia thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trốn thoát. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến Công an xã Tân An Thạnh.

Chiếc mô tô mà 2 đối tượng bỏ lại hiện trường

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe mô tô Exciter 150, ngành chức năng còn phát hiện một bao đen đựng 4 con chó đã chết và bộ kích điện, chĩa sắt nhọn.

