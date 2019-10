Ăn trộm chó rồi dàn cảnh đòi tiền chuộc liền bị đấm sưng mặt

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 15:30 PM (GMT+7)

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang thụ lý vụ việc liên quan đến hành vi trộm chó đòi tiền chuộc.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 28/10, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết vừa bàn giao 2 “cẩu tặc” cho Công an quận Cẩm Lệ thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, vụ việc có nhiều tính tiết "cười ra nước mắt" khi các đối tượng không chỉ trộm chó rồi đòi tiền chuộc, mà còn dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công chủ chú chó cảnh.

Theo Công an phường Hòa An, sau khi chơi game và thua cháy túi, Phạm Đình Thế Mỹ (20 tuổi, trú phường Hòa An) nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền chơi game online và trả nợ.

Để thực hiện ý đồ, ngày 8/10, Mỹ mượn xe máy Honda Airblade và rủ Trần Thanh Tùng (18 tuổi, cùng trú phường Hòa An) đi uống cà phê, tìm cơ hội trộm cắp. Trên đường đi, Tùng kể cho Mỹ nghe có một nhà dân gần chỗ Tùng làm việc nuôi chó cảnh giống Poodle rất đẹp, nếu trộm được, bán rất có giá.

Nghe lời Tùng, Mỹ điều khiển xe đến đường Đinh Liệt rồi dừng xe cảnh giới để Tùng bắt trộm chú chó cảnh Poodle màu trắng ở trước sân. Cả hai mang chó về giấu ở nhà Tùng (chung cư Phước Lý) rồi đi uống cà phê, bàn kế tống tiền chủ chú chó cảnh.

2 cẩu tặc trộm chó rồi đòi tiền bị Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tạm giữ điều tra. Ảnh: Văn Tiến

Theo Công an phường Hòa An, cả hai đối tượng trên đã lập nick Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn về việc mua lại chó Poodle trên với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó khác. Sau đó, cả hai rao tin tìm chủ chó trên Facebook để Mỹ liên lạc với chủ và ra giá chuộc 5 triệu đồng.

Đọc được thông tin trên, chủ chú chó cảnh đã rủ thêm một người nữa cùng đến nhà Mỹ và nhận diện đúng chú chó cảnh Poodle của mình. Trong lúc nói chuyện, chủ chó cảnh nghi vấn Mỹ ăn trộm chó của mình nên đấm thẳng vào mặt Mỹ để giành lại chó. Lúc này, Mỹ liền chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra chống trả.

Vụ việc gây ồn ào mất an ninh trật tự nên cả hai bên đã bị Công an phường Hòa An triệu tập. Sau thời gian đấu tranh, Công an phường Hòa An xác định được hành vi trộm cắp của Tùng và Mỹ và lộ ra một băng chuyên ăn trộm chó nên bàn giao Công an quận Cẩm Lệ xử lý.