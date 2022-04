Bi kịch của người đàn ông ngồi tù oan vì ngoại tình: Cuộc hôn nhân sóng gió

Hàng xóm xung quanh đều biết về mối bất hòa giữa hai vợ chồng người đàn ông này.

Năm 1994, người dân làng Luchong (Hồ Bắc, Trung Quốc) xôn xao trước vụ việc kỳ lạ. Theo đó, một người đàn ông trong làng khi đang thụ án vì tội giết vợ thì bất ngờ một ngày, người vợ bỗng nhiên trở về, mang theo câu chuyện đầy ngỡ ngàng.

Cuộc hôn nhân sóng gió

Khi chưa lấy chồng, Zhang Zaiyu là cô gái có tính tình khá vui vẻ. Sau khi kết hôn, cô đột nhiên mắc bệnh tâm thần. Tất cả đều có nguyên nhân từ chồng của cô và cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của họ.

Zhang Zaiyu (bên phải)

Zhang Zaiyu và chồng She Xianglin kết hôn năm 1986. Hai người có với nhau một cô con gái. Cuộc sống hôn nhân của họ ban đầu khá êm đẹp. Nhưng khi She Xianglin đi làm ở một thành phố khác, mọi việc hoàn toàn thay đổi.

Zhang ở quê nhà thấy chồng đã lâu không gửi tiền về, cô bắt đầu nghi ngờ. Cuối cùng, kết quả đúng như cô phỏng đoán. She Xianglin ngoại tình với người phụ nữ khác đã lâu.

Zhang Zaiyu đau khổ vì chồng phản bội. Từ đó, mối quan hệ 2 vợ chồng không còn êm ấm. Ngôi nhà thường xuyên ầm ĩ bởi những tiếng cãi nhau. She Xianglin cũng không còn quan tâm đến vợ và con gái.

Hàng xóm xung quanh đều biết về mối bất hòa giữa hai vợ chồng Zhang Zaiyu. Cô cũng vài lần nói chuyện này với gia đình mình.

Theo thời gian, không thể chịu đựng được việc chồng phản bội, Zhang bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng rồi phát bệnh tâm thần.

Sau khi phát hiện thi thể nổi trên hồ mà cơ quan chức năng và người thân đều cho rằng đó là Zhang Zaiyu, She Xianglin bị bắt giữ vào ngày 22/4/1994.

Người chồng sát nhân

Khi bị thẩm vấn, ban đầu She Xianglin kiên quyết phủ nhận mọi chuyện. Người đàn ông này cho biết dù cuộc sống hôn nhân của họ có mâu thuẫn nhưng không bao giờ là hung thủ sát hại vợ của mình.

Nhưng rồi 6 tháng sau, người đàn ông này bất ngờ thay đổi lời khai. She Xianglin thừa nhận hành vi giết người của mình với vợ.

She Xianglin nói với cảnh sát rằng vào đêm vợ mất tích, khi cả nhà đã đi ngủ, Xianglin đưa Zhang Zaiyu đến hồ nước. Lúc vợ không để ý, anh ta cầm hòn đá đánh vào đầu, mặt vợ. Bị tấn công bất ngờ, She Xianglin bất tỉnh. Khi nạn nhân không còn thở, She Xianglin cho thi thể cô vào túi rồi chèn thêm những hòn đá lớn và ném xuống nước. Mục đích của She Xianglin là dìm thi thể xuống lòng hồ. Động cơ gây án được She Xianglin khai là giết vợ để cưới nhân tình.

Ở lần xét xử sơ thẩm, She Xianglin bị kết án tử hình. Tuy nhiên một số điều tra viên cho rằng vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn, không nên kết tội tùy tiện mà cần xét xử lại. Vì vậy, án tử hình không được tiến hành ngay lập tức.

Cùng với đó, cha mẹ She Xianglin tin rằng con trai không thể làm điều đó và nghi ngờ bị ép nhận tội. Cha mẹ của nghi phạm đã kháng cáo, kêu oan nhiều lần.

Sau đó, tòa án cấp cao kết luận bằng chứng giết người và tình tiết không rõ ràng nên việc kết án She Xianglin tử hình là không thuyết phục. Cuối cùng, She Xianglin bị tuyên mức án 15 năm tù vào ngày 15/6/1998.

Tưởng như vụ án từ đây đã kết thúc nhưng 11 năm sau, khi chỉ còn 4 năm nữa She Xianglin sẽ được tự do thì bất ngờ người phụ nữ tưởng đã chết lại bỗng nhiên xuất hiện.

