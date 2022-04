Bi kịch của người đàn ông ngồi tù oan vì ngoại tình: “Người chết” trở về

Một ngày, người phụ nữ tưởng chừng đã chết cách đó 11 năm quay về đã khiến người thân của cô và dân làng ngỡ ngàng.

Năm 1994, người dân làng Luchong (Hồ Bắc, Trung Quốc) xôn xao trước vụ việc kỳ lạ. Theo đó, một người đàn ông trong làng khi đang thụ án vì tội giết vợ thì bất ngờ một ngày, người vợ bỗng nhiên trở về, mang theo câu chuyện đầy ngỡ ngàng.

She Xianglin được minh oan và trở về đoàn tụ với gia đình sau 11 năm.

Sự trở về đầy ngỡ ngàng

Sau khi phát hiện thi thể nổi trên hồ mà cơ quan chức năng và người thân đều cho rằng đó là Zhang Zaiyu, She Xianglin cuối cùng bị tuyên mức án 15 năm tù với cáo buộc sát hại vợ để chung sống với nhân tình.

Tưởng như vụ án từ đây cũng khép lại nhưng 11 năm sau, khi chỉ còn 4 năm nữa She Xianglin sẽ được tự do thì bất ngờ một người phụ nữ tự nhận mình là Zhang Zaiyu bỗng nhiên xuất hiện. Người phụ nữ tưởng chừng đã chết nhưng giờ đây lại quay về khiến dân làng không khỏi bất ngờ.

Ngày 28/3/2005, Zhang cùng gia đình đến đồn công an. Tại đây, cô khẳng định mình là Zhang Zaiyu, vợ của She Xianglin. Cô chưa chết và She Xianglin đã bị kết án oan. Sau khi thực hiện các công tác kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận đó đúng là người phụ nữ được cho là đã chết cách đây 11 năm.

Zhang Zaiyu cho biết năm đó mình chỉ đi lạc nhưng do có vấn đề về thần kinh nên không biết đường về, vì trí nhớ bị ảnh hưởng nên cũng không nhớ quê hay tên thật của mình. Zhang cũng khẳng định sự thật không như lời khai của She Xianglin.

Theo Zhang, tối ngày 20/1/1994, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Quá buồn chán, cô rời khỏi nhà, chân cứ thế bước đi mà không để ý những gì xung quanh. Lúc bình tĩnh lại, Zhang bất ngờ nhìn quanh nhưng thấy mọi thứ đều lạ lẫm. Cô không biết mình đang ở đâu, đã đi được bao xa.

Lúc rời khỏi nhà, Zhang mặc quần dài và áo len. Ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác trên người. Người phụ nữ sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa xin ăn, xin đi nhờ xe và ngủ ở những chỗ tạm bợ. Tới tỉnh Sơn Đông, cô may mắn gặp được người đàn ông tốt bụng và kết hôn. Họ có với nhau một cậu con trai hiện đã 10 tuổi.

11 năm oan sai

Nhiều năm trời, Zhang Zaiyu sống mà quên hết quá khứ và quê nhà. Cho đến một ngày, trí nhớ cô bất ngờ hồi phục. Tuy nhiên ban đầu, Zhang lưỡng lự với việc quay về vì nghĩ rằng chỗng cũ của mình chắc hẳn cũng đã tái hôn và đang sống rất tốt. Cô không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh.

She Xianglin có lẽ cũng chưa thể được minh oan nếu Zhang không cảm thấy muốn gặp lại con gái mình. Quá nhớ con, Zhang quyết định bán lợn lấy kinh phí quay về, mục đích ban đầu chỉ là muốn biết con gái giờ đang sống ra sao.

Trở lại quê nhà, Zhang vô cùng ngạc nhiên khi biết chồng cũ phải ngồi tù vì sự biến mất của mình. Con gái của họ 6 tuổi vào thời điểm Zhang biến mất. Cô bé đã bỏ học năm 13 tuổi để đi làm kiếm tiền. “Tôi sẽ trở về sớm hơn nếu biết She Xianglin đang ở trong tù”, Zhang nói.

Zhang Zaiyu quay về cũng đồng nghĩa với She Xianglin thoát án tù. Anh trở về đoàn viên với gia đình sau nhiều năm mang án oan. Tòa án đã phán quyết bồi thường 700.000 nhân dân tệ cho She Xianglin.

Sau đó, She Xianglin rời quê hương, đến vùng đất mới sinh sống. Anh mua một căn nhà từ số tiền bồi thường án oan và sống một mình.

