Bắt nhóm dàn cảnh cướp vàng của người đi đường

Ngày 26-3, lãnh đạo phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, trên địa phường xảy ra cướp vàng của người đi đường, nạn nhân là một phụ nữ. Vụ việc đang được Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều tra và làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-3, Công an thị xã Hoài Nhơn đã bắt bốn người đàn ông gồm: Nguyễn Duy Vũ (45 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Định), Lê Minh Hoàng (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Trương Quốc Hoàng (44 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), Lê Duy Minh (55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để làm rõ hành vi dựng cảnh rớt vàng để chiếm đoạt tài sản.

Tang vật trong vụ dựng cảnh rơi vàng giả, cướp vàng thật ở Bình Định mà Công an thị xã Hoài Nhơn thu giữ. Ảnh:CTV

Trước đó, vào tối 19-3, nhóm này nhậu tại một quán ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và bàn kế hoạch kiếm tiền bằng việc dựng cảnh cướp tài sản. Sáng 20-3, nhóm này mang vàng giả và tiền mặt, đi hai xe máy để tìm con mồi.

Tới địa phận phường Tam Quan, nhóm này phát hiện một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều tay có mang trang sức bằng vàng. Nhóm này đã quay xe tiếp cận người phụ nữ.

Lê Minh Hoàng đóng vai người làm rơi vàng, còn Nguyễn Duy Vũ là người nhặt được. Mục đích của nhóm này là để người phụ nữ thấy diễn biến sự việc. Sau đó, Vũ nói với người phụ nữ này là cả hai cùng nhặt được tài sản của Hoàng nên đòi tiền chuộc để chia nhau.

Hoàng đồng ý trả tiền chuộc, nhưng không có tiền mặt nên nhờ người phụ nữ này đi bán miếng vàng để trả tiền chuộc. Trước khi đi bán, Vũ yêu cầu người phụ nữ để lại trang sức của mình để làm tin.

Thấy người phụ nữ còn do dự, Vũ cầm theo kìm bấm mang sẵn tháo chín vòng đeo tay của nạn nhân và bỏ chạy. Sau khi gây án, nhóm này đã chạy tới một quán cà phê ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để tụ họp và thông báo cho đồng bọn phi vụ lừa đảo thành công.

Về phần nạn nhân sau khi bị lừa đã trình báo công an để điều tra. Công an thị xã Hoài Nhơn đã vào cuộc, phối hợp với công an ở thị xã Đức Phổ bắt nhóm đối tượng này.

Hiện Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang phát thông báo những người bị hại của thủ đoạn này đến cơ quan công an trình báo.

