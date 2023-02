Bé gái 13 tuổi cùng người yêu dàn cảnh cướp tài sản tài xế taxi

Ngày 24- 2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Xuân Chiến (19 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ, Chiến thường bỏ nhà đi lang thang, không có chỗ ở cố định và quen biết với LNTM. (13 tuổi ngụ huyện Vĩnh Cửu). Để có tiền tiêu xài nên Chiến bàn với M thực hiện cướp tài sản.

Hung khí gây án cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CAĐN

Tối ngày 5-2, Chiến bàn bạc với bạn gái M gọi điện thoại thuê anh Đoàn Hải Anh (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) lái xe taxi từ Trảng Bom đến xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) với ý định cướp tài sản. Khi tài xế xe taxi đến chở M theo lời hẹn thì Chiến đi xe máy bám theo sau cầm một cây sắt vuông.

Khi đi đến đoạn đường vắng xã Phú Ngọc, M yêu cầu anh Hải Anh dừng lại để vào nhà người quen lấy đồ. Tài xế xe vừa bước xuống xe để mở cửa cho M thì bị Chiến từ phía sau dùng cây sắt đánh để cướp một chiếc điện thoại di động, một ví bên trong đó có các giấy tờ tùy thân và gần 6 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ cướp, Chiến chở bạn gái M đi qua rất nhiều nơi để lẩn trốn. Sau khi sử dụng hết số tiền cướp được và biết không thể thoát tội nên cả hai đã đến đầu thú. Công an đã cho gia đình bảo lãnh M.

