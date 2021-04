Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết 2 người ở Bình Dương

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 07:38 AM (GMT+7)

Sau khi gây án làm hai người tử vong, Thành bỏ trốn về quê được 3 ngày thì bị trinh sát bắt giữ.

Tối 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành (21 tuổi; HKTT: Hòn Đất, Kiên Giang). Thành là nghi can chính trong vụ án mạng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào ngày 10/4 tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Nghi can Thành bị bắt khi đang lẩn trốn ở quê

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương thành lập Ban chuyên án, tập trung tối đa lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan. Đến 16h30 ngày 13/4, qua công tác thông tin tuyên truyền, phát động quần chúng tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành, Kiên Giang bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Cũng theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, Thành là đối tượng mồ côi, chưa học hết lớp 1, bỏ quê lên thành phố Hồ Chí Minh sống lang thang, nghiện ma túy, sau đó lên Bình Dương làm hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm. Lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn mới xác định được lai lịch thật của đối tượng, từ đó truy bắt được nhanh.

Như tin đã đưa, khoảng 22h ngày 10/4, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Quyến (29 tuổi, HKTT: Kiên Giang) cùng nhóm bạn 6 người đi nhậu và hát tại quán Karaoke Long Hải thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Khoảng 0h ngày 11/4, Thạch Chiên (23 tuổi), Thạch Chum Rơne (25 tuổi), Kim Hồng Chương và 6 người bạn cũng từ quán karaoke đi ra về thì gặp Thành điều khiển xe môtô hiệu Suzuki Satria, biển số 69N1-526.21 chạy ra.

Lúc này, giữa hai bên chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Thành có hành vi nẹt pô xe khi đứng chờ nhóm bạn ở trước cổng quán.

Khi Quyến ra tới, Thành có nói với Quyến là vừa bị nhóm người kia chửi. Nghe vậy, Quyến điều khiển xe môtô đuổi theo nhóm người trên và Thành chạy theo sau, được khoảng 100m thì đuổi kịp nhóm của Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne. Lúc này hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thành đã đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Kim Hồng Chương và đâm nhầm cả Nguyễn Văn Quyến đến trọng thương; tất cả được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do vết thương quá nặng, Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne đã tử vong.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 0 đối tượng: Thạch Tấn (19 tuổi), Thạch Hiệp (21 tuổi) và Trịnh Hoàng Trung (27 tuổi) về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-khan-cap-nghi-can-dam-chet-2-nguoi-o-binh-duong-5020211447392309.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-khan-cap-nghi-can-dam-chet-2-nguoi-o-binh-duong-5020211447392309.htm