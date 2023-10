Bắt kẻ "ngáo đá" đe dọa giết em gái ruột

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tuy An, Phú Yên ngày 31/10 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phi (SN 1997; trú thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) để điều tra về hai tội danh “Đe dọa giết người” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21/6/2023, Phi cùng Huỳnh Hữu Vinh (SN 2002) và Trần Trương Tâm (SN 2000) cùng trú xã An Hòa Hải, huyện Tuy An rủ nhau góp tiền mua ma túy về nhà sử dụng. Sau khi “ngáo đá”, Phi đến nhà dì ruột Triệu Thị Phin (SN 1962) ở cùng thôn la hét, gây sự, đuổi đánh, ném chai bia vào người và đổ can xăng đe dọa đốt, giết chết em gái ruột Nguyễn Thị Hiền (SN 1998). Do được Công an xã và mọi người kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên không xảy ra hậu quả gì.

Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Hữu Vinh và Trần Trương Tâm để điều tra về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]