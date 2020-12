Bắt Hiếu "Chùa Vua", trùm cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" hơn 120%/năm

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 08:57 AM (GMT+7)

Công an vừa bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua"), kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ" tới 121,6 %/năm.

Ngày 30-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua") cầm đầu.

Nhóm cho vay nặng lãi tại cơ quan công an

Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994; trú tại ngõ 34 Chùa Vua, Phố Huế, Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1997; trú tại ngõ 332 Phố Huế, Hai Bà Trưng), Tạ Đình Đăng (SN 1997; trú tại 389 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Cao Duy Hiếu (SN 1997; trú tại 13 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm), Đỗ Minh Hiếu (SN 1997; trú tại 36 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1996; trú tại trú tại ngõ 332 Phố Huế, Hai Bà Trưng) và Trương Đình Đức (SN 1997; trú tại 12 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng).

Theo công an, từ tháng 1-2019, Hiếu bắt đầu hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 121,6 %/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 triệu đến 500 triệu đồng. Để mở rộng kinh doanh, Hiếu thuê các đối tượng làm nhân viên cửa hàng như Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Đình Đăng, Cao Duy Hiếu, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Hải, Trương Đình Đức.

Hiếu giao đàn em đi tìm khách vay, xác minh nhà cửa, nhân thân, công việc và khả năng tài chính của khách để làm thủ tục cho vay. Khách vay thanh toán tiền lãi chủ yếu dưới hình thức chuyển khoản. Nếu chậm trả hoặc không có khả năng trả, các đàn em của Hiếu sẽ thay nhau đến nhà để đòi tiền.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Tổng số khách vay vào thời điểm bắt giữ lên đến 200 người.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

