Bắt giữ Tổng giám đốc doanh nghiệp bị truy nã đặc biệt

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Việt Cường - đối tượng truy nã đặc biệt khi Cường đang đến ngân hàng giao dịch.

Lê Việt Cường tại trụ sở công an.

Ngày 26/8, thông tin từ Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng Lê Việt Cường (SN 1982, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Việt Cường là đối tượng truy nã đặc biệt theo lệnh truy nã của Công an TP.Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Năm 2018, Cường nhận 2,1 tỷ đồng của một người nước ngoài để môi giới thuê nhà hộ.

Sau đó, do không tìm được nhà thuê nên Cường đã “đút túi” số tiền trên. Nhiều lần liên hệ với Cường nhưng không được hoàn trả tiền, bị hại đã đến Công an TP.Hà Nội trình báo. Quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, Cường bỏ trốn khỏi nơi ở nên cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã đặc biệt đối với Cường.

Đến khoảng 14h40 chiều 25/8, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Trung Tự đã bắt giữ Cường khi đối tượng đang di chuyển đến ngân hàng để giao dịch.

