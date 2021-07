Cô gái xinh đẹp trốn nã bị bắt vì "ngựa quen đường cũ"

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 14:25 PM (GMT+7)

Khi đang thực hiện hành vi mờ ám thì Ngọc bị lực lượng công an phát hiện. Qua xác minh, cơ quan công an còn làm rõ cô gái 22 tuổi là đối tượng đang bị truy nã.

Ngọc và Biển bị cơ quan công an bắt quả tang đang mua bán chất cấm.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an huyện Lạng Giang phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 2h10 ngày 23/7, phòng PC04 phối hợp với Công an huyện Lạng Giang phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mờ ám, nghi mua bán trái phép chất cấm tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tại thôn Hoàng Xá 3, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (SN 1991, trú tại thôn Thanh Xá, Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1.500 viên thuốc lắc loại MĐMA, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan trong quá trình điều tra vụ việc.

Đáng chú ý, Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Lê Thị Ngọc Bích là đối tượng đang có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-xinh-dep-tron-na-bi-bat-vi-ngua-quen-duong-cu-50202128714262723.htmNguồn: http://danviet.vn/co-gai-xinh-dep-tron-na-bi-bat-vi-ngua-quen-duong-cu-50202128714262723.htm