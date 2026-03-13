Nhóm học sinh 'truy sát' nhau trước cổng trường

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi đánh nhau, làm mất an ninh trật tự ngay trước cổng trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa V.B.L. và N.H.Đ.D. (14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 một trường THCS thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt) khi bình luận trên mạng xã hội.

Khoảng 15 giờ ngày 12/3, L. rủ thêm 3 thanh thiếu niên khác gồm: L.Đ.T. (SN 2008), T.K.V. (SN 2008) – đều là học sinh và Trịnh Đình Kế (SN 2005, lao động tự do) kéo đến khu vực trước cổng trường Quang Trung trên đường Nhà Chung, phường Xuân Hương để tìm N.H.Đ.D. giải quyết mâu thuẫn.

Cảnh "hỗn chiến' được camera ghi lại. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Phát hiện D. đang đi bộ, L. cùng V. lao qua đường tấn công đối phương. Bị vây đánh bất ngờ, D. rút từ trong cặp ra một cây gậy ba khúc bằng kim loại để chống trả. Khi đến trước 1 quán trà sữa, L. dùng mã tấu chém nhiều nhát về phía D. D. cũng dùng gậy ba khúc đánh trả lại. Khi thấy D. bỏ chạy, cùng tiếng hô hoán của người dân, L. và V. nhảy lên xe máy do T. và Kế chờ sẵn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy xét nhanh các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Đình Kế và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.