Bắt băng nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ rồi bán vào quán karaoke, massage

Ngày 15-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TX Bến Cát phát hiện nhóm đối tượng do Đặng Công Tín (SN 2003, quê Phú Yên) cầm đầu có hành vi mua bán người.

Đối tượng cầm đầu Đặng Công Tín.

Thủ đoạn của băng nhóm này là lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết còn hạn chế đang có nhu cầu kiếm việc làm rồi đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn để dụ dỗ.

Sau đó nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoặc bán qua Campuchia.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động rộng liên quan đến các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Các đối tượng trong băng nhóm mua bán người.

Trước thông tin trên, các đơn vị nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của nhóm đối tượng, phương thức thủ đoạn hoạt động và xác định các nạn nhân đã bị các đối tượng này lừa bán.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, vào ngày 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu đến nay, xác định nhóm đối tượng này đã bán 03 cô gái cho cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 02 phụ nữ sang Campuchia.

Các đối tượng đều là những nam, nữ tuổi đời còn trẻ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc được phát hiện nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân, nhất là các bạn nữ trẻ cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với các trang mạng xã hội, các trang mạng không chính thống về giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động, chủ động tìm hiểu pháp luật về môi giới việc làm. Tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin và đồng ý viết giấy nợ cho bất kỳ ai khi được giới thiệu việc làm. Đồng thời, chủ động tố giác đến cơ quan Công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, mua bán người hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-bang-nhom-chuyen-du-do-nhung-co-gai-tre-roi-ban-vao-quan-karaoke...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-bang-nhom-chuyen-du-do-nhung-co-gai-tre-roi-ban-vao-quan-karaoke-massage_149841.html