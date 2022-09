Công an Cần Thơ giải cứu 5 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke

Tin theo lời quảng cáo việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, năm cô gái tuổi từ 14 đến 22 đã bị lừa bán vào các quán karaoke

Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-3, ông PPLT (ngụ tỉnh Long An) trình báo Công an xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An về việc cháu gái là NTML (14 tuổi) đang bị giữ tại quán karaoke Thu Ngân 2 (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Long Hậu, Công an huyện Cờ Đỏ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân 2 thì phát hiện có em L. và 4 em khác gồm CTR (15 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận), SH’L (ngụ tỉnh 17 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), HK’B (17 tuổi) và HÊ’B (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Năm em này đang bị Phượng và hai nhân viên quản lý.

Theo trình bày của các bị hại, khoảng giữa tháng 2-2022 các em tìm việc làm và thấy trên Facebook có đăng quảng cáo “tuyển nhân viên nữ với mức lương cao”, nên liên hệ để làm. Lúc này các đối tượng đã dụ dỗ nói các em công việc chỉ làm nhân viên phục vụ quán cà phê ở TP.HCM nhưng lương rất cao.

Tin tưởng các em đã bắt xe đến tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để gặp và được về phòng trọ. Sau đó các em bị đe dọa buộc phải làm nhân viên phục vụ quán karaoke hoặc massage, nếu không thì phải trả tiền chuộc. Do các em còn nhỏ tuổi và đa số đều là người dân tộc miền núi nên sợ và buộc phải làm nhân viên phục vụ karaoke.

Ngoài ra, các đối tượng sử dụng thủ đoạn buộc các em ghi giấy nhận nợ với số tiền từ 15-20 triệu đồng/người. Quán karaoke nào có nhu cầu thì các đối tượng sẽ bán các em lại.

Thông qua quen biết các đối tượng đã liên hệ Phong và nói dối các em đang nợ tiền chủ quán từ 35-65 triệu đồng/người, Phong có mối giới thiệu bán thì sẽ được trả hoa hồng. Do từng làm chung quán karaoke nên Phong đã báo lại cho Phượng biết và Phượng đồng ý mua các em với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Tại quán, Phượng lại bắt các em viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41-70 triệu đồng/em; các em phải làm việc ở quán để trừ nợ, tiền “bo” của khách cũng bị Phượng lấy.

Làm việc tại đây, các em bị giữ điện thoại và chịu giám sát của nhân viên quán. Đến ngày 1-3, em L. mượn được điện thoại liên lạc về gia đình kêu cứu.

Theo công an, các đối tượng rất tinh ranh. Chúng sử dụng thủ đoạn buộc các em ghi giấy nhận nợ ngoài việc ép các em làm để trả nợ theo số tiền đã ghi trong giấy nhận nợ. Đây là thủ đoạn nhằm che đậy và né tránh việc phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng với sự đấu tranh quyết liệt của công an đã chứng minh được hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng đã bán các em, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-can-tho-giai-cuu-5-co-gai-bi-lua-ban-vao-quan-karaoke-post699310.html