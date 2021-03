Bắt “bà trùm” chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê ở Tiền Giang

"Bà trùm" Kim Cương chuyên cho vay nặng lãi ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cùng 11 đồng phạm vừa bị công an bắt giữ khi đang say giấc.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 12 nghi can liên quan đến băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê… ở huyện Gò Công Tây.

Nghi can Ngô Thị Kim Cương

Các nghi can bị tạm giữ gồm: Ngô Thị Kim Cương (58 tuổi), Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Phương Tâm (33 tuổi), Phan Lê Nhật Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Lê Khắc Vũ (28 tuổi), Trần Thanh Hải (45 tuổi), Phạm Hoài Đức (25 tuổi), Nguyễn Đức Thành (35 tuổi), Lưu Toàn Trọng (31 tuổi), Mai Thanh Hùng (24 tuổi) và Trương Minh Tâm (31 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, lúc 4h sáng 23/3, gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động khám xét 21 địa điểm ở huyện Gò Công Tây. Cơ quan công an đã bắt giữ 12 nghi can nêu trên. Tang vật thu giữ gồm: 4 khẩu súng, 1 vật nghi lựu đạn, 57 viên đạn (đạn bi, đạn chì và đạn AK), 3 viên pháo, 12 dao tự chế, gậy bóng chày, tuýp sắt, 2 gói bột màu trắng nghi ma túy cùng các tang vật khác.

Nghi can Nguyễn Đức Thành

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm tội phạm chuyên cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích... do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành cầm đầu.

Công an Tiền Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh, lên kế hoạch triệt phá. Băng nhóm này có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều nghi can thực hiện với nhiều tội danh khác nhau, hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân tại huyện Gò Công Tây.

