7 cô gái tụ tập hát karaoke cùng 7 người đàn ông trong quán karaoke giữa mùa dịch

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 07:39 AM (GMT+7)

Bất chấp lệnh ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, một số chủ quán karaoke vẫn tiếp khách và tổ chức cho khách tụ tập hát karaoke.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý một số chủ quán karaoke và khách hàng có hành vi tụ tập hát karaoke giữa dịch COVID-19.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 23h ngày 16/9, đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Yên Mỹ kiểm tra hành chính quán karaoke Anh Vy ở thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ do anh Nguyễn Đình Hà (SN 1984) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, quán vẫn đang hoạt động bất chấp quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong đó yêu cầu tạm dừng các dịch vụ giải trí. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện 14 khách gồm 7 nam, 7 nữ thanh niên đang hát tại 2 phòng hát karaoke. Lực lượng công an đã lập biên bản và yêu cầu các đối tượng trên về công an huyện để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập hát karaoke ở quán karaoke Anh Vy bị đưa về trụ sở công an

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/9, tổ công tác công an huyện Yên Mỹ đã kiểm tra và phát hiện tại quán karaoke Feeling do anh Lưu Nguyên Tài (SN 1975, ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ) làm chủ đang hoạt động và có 9 đối tượng đang hát karaoke tại đây.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Yên Mỹ đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán Karaoke là anh Lưu Nguyên Tài 15 triệu đồng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng”, đồng thời xử phạt các đối tượng tham gia hát với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

