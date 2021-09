Nhóm thanh niên thuê 2 nữ tiếp viên karaoke 16 tuổi bay lắc cả đêm trong chung cư

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 13:18 PM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra căn hộ chung cư có tiếng nhạc mạnh vào rạng sáng, cơ quan công an đã phát hiện 9 nam, nữ thanh niên đang thác loạn.

Nhóm nam, nữ thác loạn bị bắt quả tang vào rạng sáng.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1998, ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Việt Thi (SN 1998, ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 2 đối tượng trên, cơ quan công an cũng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý 7 nam, nữ thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 12/9, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với bộ phận an ninh cao tầng của 1 khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm kiểm tra căn hộ chung cư trên tầng 25. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong căn hộ có 9 người gồm 6 nam, 3 nữ thanh niên đang bật đèn nhấp nháy, chiếc loa ở góc phòng đang mở nhạc mạnh để nhóm này bay lắc.

Qua làm việc tại chỗ, lực lượng công an xác định số thanh niên này phần lớn đều trú ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Tại hiện trường, một số ma tuý và tang vật là công cụ để hỗ trợ sử dụng ma tuý đã bị phát hiện và thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ căn hộ chung cư này do Nguyễn Việt Thi thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Thi đang theo học nghề chụp ảnh. Do dịch bệnh COVID-19, TP.Hà Nội giãn cách xã hội nên Thi không đi lại được. Đối tượng đã nhàn rỗi rủ nhóm đồng hương đến tụ tập mở tiệc thác loạn tại nơi ở của mình. Đỗ Văn Sơn là người mang ma tuý đến căn hộ của Thi.

Đáng chú ý, ngoài 1 cô gái trẻ sinh năm 2003 là bạn gái của Sơn, cả nhóm đã thuê 2 nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke, cũng đang thất nghiệp do dịch bệnh là N.B.L (SN 2005, ở Hải Phòng), và Đ.C (SN 2005, ở Bắc Giang) đến bay lắc cùng với giá 300.000 đồng/ 1 giờ.

Qua test nhanh, cả 9 nam, nữ thanh niên này đều có kết quả dương tính với ma tuý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

