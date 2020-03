Lời hứa cuối cùng của Thượng úy công an hy sinh trong lúc vây bắt tội phạm ma túy

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Khi nghe tin gia đình sẽ tổ chức bữa ăn cơm trưa, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hứa sẽ về sum họp cùng mọi người. Thế nhưng, khi nhận được lệnh từ lãnh đạo, Thượng úy Nghĩa lập tức lên đường nhận nhiệm vụ…

Ngày 23/3, rất đông người dân địa phương, bạn bè và đồng đội đã đến căn nhà nhỏ bên đường QL48 thuộc bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để viếng, chia buồn với gia đình khi nghe tin Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991) vừa mới hi sinh khi truy bắt tội phạm.

Chiếc quan tài được đặt ngay giữa ngôi nhà, bên cạnh là tiếng gào khóc xé lòng của vợ và bố mẹ của Thượng úy Nghĩa. Nỗi đau quá lớn khiến cho người thân đều suy sụp, không ai ngờ được anh lại ra đi như vậy.

Đại diện các cơ quan, đoàn thể đến chia buồn với gia đình.

Dùng chiếc khăn tay lau nước mắt, ông Lương Vạn Xuyên (SN 1943, ông ngoại của Nghĩa) đau đớn cho biết: “Tôi đã dặn cháu phải hết sức cẩn thận bởi nghề của cháu vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng đến lúc này tôi cũng không ngờ được cháu lại chết như vậy”.

Ông Xuyên cho biết, vào khoảng 9h ngày 22/3, do gia đình dự định sẽ làm một mâm cơm cuối tuần để mọi người quầy quần, nên ông đã gọi điện cho Nghĩa bảo về sớm. Lúc này, Nghĩa đang đi trực nhưng vẫn hứa là đến trưa sẽ cố gắng sắp xếp để về ăn cơm với mọi người.

“Do đặc thù công việc của cháu nên tôi cũng không hỏi nhiều, nên cũng nghĩ đến trưa thì cháu sẽ về thôi. Thế mà đến 11h, mãi không thấy Nghĩa về nên mọi người gọi thử nhưng không liên lạc được. Một lúc sau, ở bệnh viện có người gọi về báo tin thì chúng tôi mới biết…”, ông Xuyên nghẹn ngào.

Ông Xuyên đau đớn trước cái chết của cháu.

Theo người ông ngoại, Nghĩa là người con thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Bố là lao động tự do, mẹ làm ở trạm y tế xã nhưng cũng đã nghỉ hưu. Do yêu thích nghề công an nên Nghĩa đã cố gắng học tập để được vào ngành. Vào năm 2015, sau khi tốt nghiệp, Nghĩa được về công tác tại đội CSĐT tội phạm về hình sự, ma túy và kinh tế của Công an huyện Quế Phong.

Vào sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Lãnh đạo công an huyện đã cử tổ công tác trong đó có Thượng úy Nghĩa xác minh và lên phương án bắt giữ.

Trong quá trình tiếp cận thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra cầm dao đâm vào Thượng úy Nghĩa. Mặc dù bị trọng thương nhưng Thượng úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nghe thấy tiếng gọi của Thượng úy Nghĩa, ngay lập tức mũi công tác còn lại đã có mặt để phối hợp truy bắt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã tẩu thoát vào rừng sâu. Mặc dù đã được đồng đội đưa về trung tâm y tế cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu trong quá trình truy đuổi, nên Thượng úy Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Chiếc dao các đối tượng bỏ lại hiện trường. Ảnh CANA.

Ngay chiều 22/3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra, truy bắt bằng được đối tượng về quy án.

Đồng thời, trước sự mất mát của gia đình, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong đã đến nhà chia sẻ, động viên tinh thần người thân của chiến sỹ công an hi sinh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đang đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm cho Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa lên Đại úy.

