Đại úy công an hy sinh lúc làm nhiệm vụ được thăng cấp bậc hàm

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 15:09 PM (GMT+7)

Đại úy Nguyễn Thanh Hải – Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chiều 30 Tết, được Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá.

Sáng ngày 25/1, tại Nhà tang lễ TP. Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu đại úy Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội đêm giao thừa.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đọc điếu văn tưởng nhớ thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm ký quyết định thăng cấp hàm trước niên hạn cho sỹ quan nghiệp vụ, theo đó thăng cấp từ đại úy lên thiếu tá kể từ ngày 24/1 đối với sỹ quan Nguyễn Thanh Hải.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Hải luôn thân ái giúp đỡ, hoà đồng, vui vẻ, có lối sống giản dị gần gũi đoàn kết với anh em, được đồng đội yêu mến. Trong thời gian công tác tại Công an quận Ninh Kiều, thiếu tá Hải được tặng thưởng các danh hiệu: Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhì và nhiều giấy khen của Công an TP. Cần Thơ.

Sự ra đi của thiếu tá Hải là sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình người thân, đồng chí, đồng đội, với ngành Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ cho thiếu tá Hải. Thiếu tá Hải hy sinh để lại vợ và hai con nhỏ. Kinh tế gia đình cũng không phải khá giả, vẫn ở nhà thuê. Bộ Công an hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Hải 100 triệu, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc CA TP. Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình thiếu tá Hải

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24/1 (tức 30 Tết) đại uý Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đang mặc trang phục Cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991) cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều dùng dao truy đuổi quyết liệt đâm đại uý Hải.

Sau đó, đại uý Hải được đưa đi cấp cứu. Mặc dù được gia đình chăm sóc và tập thể y bác sĩ tận tình chữa trị nhưng vì vết thương quá nặng đại úy Hải đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh truy bắt nhanh hai đối tượng. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày cơ quan công an đã bắt được hai đối tượng trên.

Được biết, Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu là anh em ruột. Minh có một tiền án về tội xúc phạm quốc kỳ (án 9 năm tù giam), Giàu từng bị kết án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dai-uy-cong-an-hy-sinh-luc-lam-nhiem-vu-duoc-thang-cap-bac-ham-1512569.tpo