1 công nhân chợ đầu mối Thủ Đức bị nhân viên quán karaoke chém lìa cánh tay

Một công nhân làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke và bị chém gần đứt lìa cánh tay phải.

Đến tối 18-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra mở rộng vụ một công nhân bị chém gần đứt lìa cánh tay tại một quán karaoke tại phường Bình Chiểu.

Theo thông tin xác minh, rạng sáng cùng ngày, anh Nguyễn Phi C (44 tuổi) cùng ba công nhân khác làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Sau khi hết giờ làm, nhóm anh C rủ nhau đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn phường Bình Chiểu.

Anh C đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TS

Đến 5 giờ 30 sáng, nhóm anh C xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên quán karaoke, sau đó một nhân viên quán đã cầm dao tấn công anh C. Hậu quả, cánh tay phải anh C bị chém gần đứt lìa hoàn toàn và được đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Theo các bác sĩ, anh C ngoài bị chém gần lìa cánh tay thì còn bị thương ở vùng đầu. Sau khi nhập viện, anh C đã được phẫu thuật nối lại cánh tay và đang tiếp tục điều trị.

Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, triệu tập những người liên quan và thực hiện các bước giám định tỉ lệ thương tật với anh C.

Nguồn: https://plo.vn/1-cong-nhan-cho-dau-moi-thu-duc-bi-nhan-vien-quan-karaoke-chem-lia-canh-tay-post694579.html