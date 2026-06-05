Quán phở vừa đóng cửa hôm trước, hôm sau được Michelin xướng tên

Ngày 3/6, trên fanpage chính thức, Chị Mơ cho biết ngừng hoạt động với lý do muốn "nâng tầm trải nghiệm của phở" và tập trung phát triển concept mới. Nhà hàng nói sẽ dành thời gian nghiên cứu sản phẩm, công thức và cách kể câu chuyện ẩm thực Việt theo hướng chuyên sâu hơn.

Nhà hàng Chị Mơ thông báo đóng cửa hôm 3/6 - một ngày trước khi được Michelin vinh danh trong danh sách Bib Gourmand.

Đến ngày 4/6, Chị Mơ lại xuất hiện trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide 2026 - hạng mục dành cho các địa chỉ ăn uống có chất lượng tốt với mức giá hợp lý.

Năm nay, hạng mục Bib Gourmand ghi nhận 11 cơ sở ăn uống mới được bổ sung. Riêng TP HCM có 5 nhà hàng được xướng tên, trong đó có Chị Mơ.

Không gian nhà hàng. Ảnh: chimo.thaodien

Nhà hàng hoạt động từ khoảng tháng 6/2025, phục vụ các món Việt như phở bò, bún chả, phở cuốn, chả cá Lã Vọng và bánh xèo. Theo giới thiệu của quán, các món phở được chế biến theo tiêu chí không sử dụng bột ngọt và hương liệu nhân tạo.

Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin hôm 4/6. Ngoài giải danh giá nhất sao Michelin, cẩm nang còn trao các giải Michelin Guide Special Awards (giải thưởng đặc biệt); Michelin Guide Selected (các nhà hàng được Michelin gợi ý) và Bib Gourmand (các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng).

Đại diện các nhà hàng nhận một sao Michelin hôm 4/6 tại Hà Nội. Trong đó có đầu bếp Yamaguchi Hiroshi (thứ tư từ phải sang) từ nhà hàng Hibana by Koki nằm trong khách sạn Capella Hà Nội đã 4 năm liên tiếp nhận sao Michelin. Ảnh: Kim Chi

Tổng cộng có 193 cơ sở ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được Michelin Guide vinh danh ở các hạng mục năm nay. Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi năm nay kỷ niệm 100 năm ra đời của sao Michelin. Các nhà hàng được Michelin lựa chọn được nhiều người kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế nền ẩm thực và du lịch Việt trên bản đồ quốc tế.

Hiện cẩm nang Michelin có tên nhà hàng ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuốn cẩm nang này được Công ty lốp xe Michelin, Pháp, ra mắt lần đầu vào năm 1900 với cam kết cung cấp đến du khách quốc tế, thực khách địa phương những nhà hàng tốt nhất thế giới, tôn vinh nền ẩm thực và quảng bá du lịch.

Trong hệ thống phân hạng của Michelin Guide, một sao Michelin dành cho những nhà hàng có chất lượng món ăn tốt và đáng để dừng chân thưởng thức; hai sao dành cho các địa chỉ có chất lượng xuất sắc; còn ba sao - mức cao nhất - được trao cho những nhà hàng được đánh giá xứng đáng để thực khách lên kế hoạch cho một chuyến đi riêng nhằm trải nghiệm.