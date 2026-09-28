Vì sao người Nhật kiêng tặng khăn tay cho nhau?

Người Nhật cực kỳ mê khăn tay và xem nó như vật bất ly thân. Hầu như người nào cũng có khăn tay sạch trong người, không chỉ một mà tới vài ba chiếc.

Khăn tay đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Nhật.

Đàn ông Nhật nên có ít nhất 3 khăn tay

Chủ tịch Blooming Nakanishi (công ty sản xuất khăn tay lâu đời nhất ở Nhật Bản, thành lập từ năm 1879) từng nói: “Mỗi người đàn ông đều nên có ít nhất ba chiếc khăn tay. Một chiếc để lau tay, một chiếc để lau miệng, chiếc còn lại để lau nước mắt cho ai đó đang khóc”.

Triết lý “ba chiếc khăn tay” này không chỉ gói gọn trong vấn đề vệ sinh, mà còn là một quy chuẩn ứng xử đầy tính nhân văn của người Nhật Bản.

Chiếc thứ nhất - cho bản thân (lau tay), thể hiện sự tự lập, gọn gàng và ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Chiếc thứ hai - vẫn cho bản thân (lau miệng), thể hiện sự lịch thiệp, chỉn chu trong ăn uống và giao tiếp. Chiếc thứ ba - cho người khác (lau nước mắt), đây là chiếc khăn cao cả nhất. Nó luôn phải sạch nguyên và sẵn sàng được rút ra để an ủi một ai đó đang khóc. Hành động này thể hiện sự ga-lăng, thấu hiểu và che chở của người đàn ông mà không cần dùng đến lời nói.

Người Nhật xem khăn tay như vật bất ly thân trong cuộc sống hàng ngày.

Chiếc khăn tay được người Nhật dùng để làm rất nhiều việc khác: Lau mồ hôi khi trời nóng, che miệng khi hắt hơi hay ho, chấm những giọt lệ hạnh phúc trong đám cưới hay những tiệc kỷ niệm, lau nước mắt tiễn đưa người đã khuất.....

Một số người Nhật còn coi khăn tay như một vật dụng thời trang và đôi khi có những người còn tỉ mỉ chọn khăn tay sao cho hợp màu với trang phục mình mặc mỗi ngày. Phụ nữ Nhật rất nhiều người có sở thích sưu tầm khăn tay.

Tuy nhiên, người Nhật tuyệt đối không dùng khăn tay ra để xì mũi. Điều này xuất phát từ những quy chuẩn vô cùng nghiêm ngặt về vệ sinh cá nhân và văn hóa ứng xử công cộng.

Trong văn hóa Nhật Bản, dịch mũi, nước dãi được coi là những chất bẩn, mang theo mầm bệnh. Khăn tay sau khi dùng sẽ được gập lại và cất vào túi quần hoặc túi xách để mang về nhà giặt. Người Nhật cho rằng việc xì mũi vào khăn vải rồi giữ chiếc khăn dính dịch bẩn đó trong người suốt cả ngày là cực kỳ mất vệ sinh và làm lây lan vi khuẩn sang các vật dụng khác.

Nếu cần xì mũi, họ bắt buộc phải dùng khăn giấy dùng một lần để có thể vứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi sử dụng. Bạn có thể dễ dàng thấy các gói khăn giấy phát miễn phí trên đường phố Nhật Bản (thường kèm quảng cáo) chính là để phục vụ cho mục đích này.

Phụ nữ Nhật rất nhiều người có sở thích sưu tầm khăn tay.

Người Nhật kiêng tặng khăn tay

Người Nhật kiêng tặng khăn tay cho nhau vì trong tiếng Nhật, từ “khăn tay” phát âm gần giống với từ chỉ sự tuyệt giao hoặc ly hôn. Do đó, việc tặng khăn tay có thể bị hiểu lầm là bạn muốn chấm dứt mối bang giao với người nhận.

Khăn tay thường được dùng để lau nước mắt trong những lúc đau buồn, hoạn nạn hoặc tại các đám tang. Hành động tặng khăn tay gián tiếp gợi lên hình ảnh của sự tiễn biệt, khóc lóc và không may mắn.

Người Nhật đặc biệt kiêng kỵ tặng khăn tay màu trắng (hoặc khăn trơn không có họa tiết). Những chiếc khăn vải trắng nhỏ thường được dùng để đắp lên mặt người quá cố trong tang lễ Phật giáo tại Nhật. Tặng một chiếc khăn tay trắng được xem là hành động cực kỳ xui xẻo và xúc phạm người nhận.

Người Nhật rất mê khăn tay nhưng họ lại kiêng tặng món đồ này cho nhau.

Nếu vô tình nhận được quà tặng là chiếc khăn tay từ những người không biết điều kiêng kỵ này, người Nhật có một mẹo nhỏ rất thú vị để hóa giải. Họ sẽ đưa lại cho người tặng một đồng xu nhỏ, (khoảng 5 yên hoặc 10 yên). Hành động này biến việc “tặng quà” thành một giao dịch “mua bán”, giúp xóa bỏ điềm gở về sự chia ly.