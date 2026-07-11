10 điểm đến đẹp nhất nước Mỹ

Theo các chuyên gia du lịch của hãng truyền thông Mỹ CNN, thiên nhiên là bậc thầy trong việc biến nước, rừng cây, đá và thậm chí cả băng giá thành những cảnh quan ngoạn mục. Các công trình nhân tạo cũng góp phần tạo nên những không gian đẹp bậc nhất nước Mỹ. Từ hai yếu tố trên, báo Mỹ hôm 3/7 đã đưa ra danh sách các điểm đến đẹp nhất nước như một lời gợi ý dành cho du khách đang phân vân tìm điểm đến cho chuyến du lịch sắp tới.

"Dù cảm nhận về cái đẹp luôn mang tính chủ quan, nhưng tiêu chí bình chọn điểm đến vẫn dựa trên các yếu tố như sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên lẫn các công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử. Đó phải là những nơi khiến "các du khách dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải lặng người trước vẻ đẹp của điểm đến".

Down East, bang Maine

Trải dài từ thị trấn Bar Harbor đến Lubec, vùng bờ biển Down East của bang Maine là nơi đầu tiên trên đất liền nước Mỹ đón ánh bình minh mỗi ngày.

Điểm nhấn nổi bật nhất của khu vực là Vườn quốc gia Acadia. Tuy nhiên, suốt dọc bờ biển còn có hàng loạt làng chài đẹp như tranh, nổi tiếng với hải sản tươi vừa cập bến, những ngọn hải đăng cổ kính và bờ biển đá gồ ghề, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng duyên hải Đông Bắc nước Mỹ. Ngoài khơi, các khu bảo tồn thiên nhiên trên đảo là nơi sinh sống của chim hải âu cổ rụt (puffin), đại bàng đầu trắng cùng nhiều loài chim khác. Bên cạnh đó, vùng biển được dòng hải lưu Gulf Stream nuôi dưỡng thường xuyên xuất hiện hải cẩu, cá voi và cá heo. Ảnh: Mainepedia

White Mountains, bang New Hampshire

Vào những ngày trời quang, từ đỉnh Mt Washington, ngọn núi cao nhất dãy White Mountains, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cùng lúc năm bang của Mỹ và một tỉnh của Canada. Đây cũng là điểm cao nhất trên cung trekking nổi tiếng Presidential Range, hành trình băng qua bảy đỉnh núi được đặt theo tên các tổng thống Mỹ.

Biểu tượng Old Man of the Mountain, khối đá tự nhiên có hình gương mặt người, đã sụp đổ vào năm 2003. Dù vậy, khu vực này vẫn còn vô số thắng cảnh đáng để ghi lại, trong đó có tuyến đường sắt răng cưa lịch sử với những đoàn tàu nhiều màu sắc chậm rãi leo lên đỉnh Mount Washington. Một điểm đến nổi bật khác là lối đi bằng gỗ xuyên qua hẻm núi Flume Gorge, nơi những vách đá hẹp phủ đầy rêu xanh tạo nên khung cảnh kỳ ảo.

Trong khi đó, Kancamagus Highway, tuyến đường uốn lượn dọc sườn phía nam của dãy White Mountains, được xem là một trong những cung đường ngắm sắc thu đẹp nhất nước Mỹ. Ảnh: Tourist Secrets

Hudson Valley, bang New York

Trường phái hội họa phong cảnh Hudson River School, phong trào nghệ thuật đầu tiên mang đậm dấu ấn của nước Mỹ, ra đời vào thế kỷ XIX, được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp của thung lũng Hudson, trải dài từ thành phố Albany đến thành phố New York.

Nhiều nơi trong thung lũng Hudson dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của những thế kỷ trước, từ các thị trấn ven sông quyến rũ như Tarrytown và Kingston đến khung cảnh bao quát từ khu điền trang Olana trên đỉnh đồi. Đây từng là nơi ở lâu năm của họa sĩ Frederic Church, một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái Hudson River School.

Tuy nhiên, vùng đất này không chỉ có những giá trị xưa cũ. Storm King Art Center ở thị trấn New Windsor, bang New York, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và nghệ thuật với những tác phẩm điêu khắc đương đại khổ lớn được trưng bày giữa không gian ngoài trời.

Trong khi đó, Dia Beacon, nằm bên kia sông Hudson, đã được cải tạo từ một nhà máy cũ của hãng Nabisco thành không gian nghệ thuật hiện đại hàng đầu, nơi trưng bày các tác phẩm của Andy Warhol, Richard Serra cùng nhiều nghệ sĩ đương đại nổi tiếng khác. Ảnh: Journeys within

Pittsburgh, bang Pennsylvania Không thành phố nào ở Mỹ phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ suy thoái của Vành đai Công nghiệp (Rust Belt) như Pittsburgh, đô thị nằm tại nơi hợp lưu của ba con sông lớn ở phía tây bang Pennsylvania, theo đánh giá của CNN.

Từ khu Duquesne Heights, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Pittsburgh, đặc biệt vào ban đêm khi hàng chục cây cầu và những tòa nhà chọc trời đồng loạt lên đèn, tạo nên bức tranh đô thị rực rỡ.

Kiến trúc cũng là một trong những điểm nổi bật của Pittsburgh. Thành phố sở hữu nhiều công trình biểu tượng như cầu Tenth Street Bridge, Cathedral of Learning theo phong cách Gothic Revival thuộc Đại học Pittsburgh, cùng ngôi nhà Fallingwater nổi tiếng do kiến trúc sư huyền thoại Frank Lloyd Wright thiết kế, nằm ở vùng ngoại ô. Đây đều là những công trình góp phần đưa Pittsburgh trở thành một trong những thành phố có kiến trúc ấn tượng nhất nước Mỹ. Ảnh: Pittsburgh beautiful

National Mall, bang Washington DC

Được kiến trúc sư quy hoạch đô thị người Pháp Pierre Charles L’Enfant đưa vào bản quy hoạch tổng thể của thủ đô Mỹ từ những năm 1790, National Mall đã chuyển mình từ một bãi chăn thả gia súc thành không gian công cộng mang tính biểu tượng, nơi quy tụ nhiều đài tưởng niệm và bảo tàng quan trọng nhất nước Mỹ.

Ở bất kỳ hướng nào, du khách cũng có thể bắt gặp những khung cảnh mang tính biểu tượng của thủ đô Washington, từ Tòa nhà Quốc hội Mỹ (US Capitol), Nhà Trắng (White House), Đài tưởng niệm Washington (Washington Monument) đến Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial).

Vào mùa xuân, những hàng anh đào nở rộ quanh Tidal Basin càng tô điểm cho khung cảnh nơi đây, trở thành điểm checkin được nhiều du khách yêu thích. National Mall cũng là nơi tọa lạc của hệ thống bảo tàng Smithsonian cùng Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi (National Museum of African American History & Culture). Ảnh: Get Your Guide

Shenandoah Valley, bang Virginia & West Virginia Được xem là hình ảnh tiêu biểu của vùng nông thôn nước Mỹ, thung lũng Shenandoah trải dài theo trục bắc - nam với khung cảnh đan xen giữa những nông trại, cánh rừng và các thị trấn cổ kính, tạo nên một bức tranh yên bình đặc trưng của miền quê.

Một bên thung lũng là Vườn quốc gia Shenandoah, bên còn lại là Rừng quốc gia George Washington, mang đến nhiều trải nghiệm ngoài trời, từ tham quan các nhà máy rượu vang, khám phá thiên nhiên đến chèo bè vượt thác trên dòng sông Shenandoah.

Thung lũng này cũng lưu giữ nhiều dấu ấn của cuộc Nội chiến Mỹ, với các di tích gắn liền với những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Tướng Thomas "Stonewall" Jackson của phe Liên minh miền Nam và John Brown, nhà hoạt động bãi nô có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Preview record

Savannah, bang Georgia

Nhà quý tộc người Anh James Oglethorpe đã đưa những quảng trường cây xanh có quy hoạch hình học vào bản thiết kế thuộc địa Savannah từ những năm 1730, với mục tiêu tạo nên các không gian công cộng mà mọi cư dân đều có thể tận hưởng.

Trong số 24 quảng trường ban đầu do Oglethorpe quy hoạch, 23 quảng trường vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay. Chúng đóng vai trò như những công viên công cộng, bao quanh bởi các biệt thự từ thời kỳ tiền Nội chiến (Antebellum), những nhà thờ lịch sử và nhiều công trình phản ánh ba thế kỷ phát triển của kiến trúc Mỹ. Những cây sồi cổ thụ Tây Ban Nha (Spanish moss) phủ đầy rêu, các đài phun nước cổ kính cùng những bồn hoa nhiều màu sắc càng tôn lên vẻ đẹp hoài cổ đặc trưng của thành phố.

Một điểm đến gây bất ngờ khác là Nghĩa trang Bonaventure. Với những ngôi mộ được chạm khắc tinh xảo, thảm cỏ xanh mướt và những hàng cây phủ rêu, nơi đây mang vẻ đẹp tĩnh lặng, đầy chất thơ và được xem là một trong những nghĩa trang đẹp nhất nước Mỹ. Ảnh: PNG tree

Dry Tortugas, bang Florida

Nếu muốn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, du khách không cần phải đi quá xa khỏi đất liền nước Mỹ. Dry Tortugas, nằm ở cực nam bang Florida, là điểm đến mang khung cảnh gần giống một thiên đường đảo nhiệt đới nhất.

Quần đảo biệt lập này sở hữu những hòn đảo nhỏ với bãi cát trắng mịn, các rạn san hô rực rỡ chìm trong làn nước xanh ngọc. Nổi bật trên đảo là Pháo đài Jefferson (Fort Jefferson), công trình được xây dựng từ thời Nội chiến Mỹ và là công trình xây bằng gạch lớn nhất Tây Bán cầu, theo CNN.

Là một vườn quốc gia của Mỹ, Dry Tortugas khá biệt lập. Ngoài việc sử dụng thuyền cá nhân, du khách chỉ có thể đến đây bằng thủy phi cơ hoặc phà khởi hành hằng ngày từ Key West. Ảnh: Dry Tortugas

Natchez Trace, bang Mississippi, Alabama và Tennessee

Trải dài khoảng 715 km từ thành phố Nashville đến sông Mississippi, Natchez Trace là tuyến đường xuyên qua những cánh rừng xanh mướt, đưa du khách khám phá vùng trung tâm của miền Nam nước Mỹ. Tên gọi "Trace" xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, khi từ này được dùng để chỉ những con đường mòn do động vật hoặc con người tạo nên.

Dọc tuyến đường là hàng loạt sông, hồ, khu cắm trại và điểm dã ngoại, cùng các chiến trường thời Nội chiến Mỹ và những địa điểm khảo cổ của người bản địa. Đây cũng là nơi lý tưởng để đi bộ đường dài, đạp xe, bơi lội và hòa mình vào thiên nhiên.

Natchez Trace còn được ví như hành trình xuyên qua lịch sử âm nhạc nước Mỹ. Tuyến đường kết nối Nashville, cái nôi của nhạc đồng quê (country), vùng đồng bằng Mississippi Delta, quê hương của dòng nhạc blues, và Tupelo, thành phố nơi huyền thoại Elvis Presley cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Visit lawrence burg

Hồ Caddo, bang Texas và Louisiana

Điểm tạo nên sức hút đặc biệt của hồ Caddo là khu rừng bách hói (bald cypress) ngập nước, luôn mang vẻ trầm huyền bí ngay cả trong những ngày nắng đẹp. Khi màn sương phủ kín mặt hồ, nơi đây càng trở nên ma mị hơn.

Cách lý tưởng nhất để khám phá Caddo là chèo thuyền theo tuyến Hell’s Half Acre Paddling Trail dài khoảng 14 km hoặc một trong 9 cung đường dành cho xuồng canoe và kayak len lỏi qua hồ cùng hệ thống đầm lầy, kênh rạch chằng chịt bao quanh.

Trong hành trình, du khách có thể bắt gặp cá sấu Mỹ, loài cá paddlefish với hình dáng kỳ lạ, cũng như lắng nghe những câu chuyện dân gian về các quái vật huyền thoại và bóng ma được cho là vẫn còn ám ảnh vùng hồ Caddo cho đến ngày nay.

Một số điểm đến khác cũng được CNN nhắc đến ngoài top 10 này còn có bán đảo Door (bang Wisconsin), đồi Black (bang South Dakota), vườn quốc gia White Sands (bang New Mexico), núi Grand Mesa (bang Colorado).

Ảnh: Lumeear blogspot