Ngôi làng ngói đỏ bình yên bên biển Đăk Lăk

Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 182 ha với quy mô dân số 10.637 người.

Tên gọi "làng Lò" gắn với nghề hấp, sấy hải sản truyền thống từng phát triển mạnh nhiều thập niên trước. Khi chưa có hệ thống bảo quản hiện đại, ngư dân xây những lò gạch để hấp và sấy cá sau mỗi chuyến đi biển dài ngày. Những chiếc lò ngoài là công cụ mưu sinh, trở thành dấu ấn lịch sử, lưu lại trong tên gọi của ngôi làng tới hôm nay.

Nhìn từ trên cao, Làng Lò gây ấn tượng bởi những dãy nhà mái ngói hàng chục năm tuổi nằm xen giữa hàng dừa và các con ngõ nhỏ hướng thẳng ra biển. Làng chài hơn 400 tuổi được nhiều du khách biết đến với tên gọi "ngôi làng ngói đỏ ven biển".

Những căn nhà tại làng mang dấu ấn của thập niên năm 1960 - 1970, với kiến trúc nhà 3 gian chữ L, tường vàng, mái ngói đỏ. Ảnh: Lê Minh Hoàng

Từ một làng chài sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, làng Lò đang từng bước chuyển mình nhờ du lịch cộng đồng. Những homestay mới xuất hiện ngày càng nhiều, xen giữa các nếp nhà mái ngói truyền thống và những công trình xây dựng theo phong cách hiện đại.

Theo thống kê của ngành du lịch địa phương, làng hiện có 72 cơ sở lưu trú với 459 phòng. So với năm 2024, khi mô hình đón khách mới ở giai đoạn thử nghiệm, số lượng homestay đã tăng mạnh, phản ánh tốc độ phát triển của điểm đến.

Nhịp sống ở làng bắt đầu từ rất sớm. Mỗi sáng, những tàu cá neo đậu dọc bờ biển (ảnh) lần lượt cập bến sau một đêm đánh bắt, mang theo không khí nhộn nhịp đặc trưng của làng chài. Dậy sớm ra bến cảng, ngắm tàu cá cập bến và tham quan chợ hải sản là trải nghiệm được giới du lịch gợi ý không bỏ lỡ khi đến làng Lò. Ảnh: Lê Minh Hoàng

Làng Lò được nhiều du khách yêu thích nhờ nước trong xanh và bãi cát màu vàng ngả đỏ. Theo người dân địa phương, lớp cát núi lửa hạt lớn tạo nên nét khác biệt so với nhiều điểm đến ven biển khác ở Đắk Lắk.

Dọc bãi biển, những hàng quán nhỏ được dựng lên, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của du khách sau khi tắm biển hoặc dạo chơi quanh làng. Ảnh: Lê Minh Hoàng

Làng Lò cách trung tâm Tuy Hòa khoảng 13 km về phía nam, mất 15-20 phút di chuyển bằng ôtô hoặc xe máy. Từ Tuy Hòa, du khách có thể đi theo Quốc lộ 1 hoặc tuyến đường ven biển hướng về phường Hòa Hiệp để đến làng.

Ngoài trải nghiệm đời sống ngư dân, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm đến lân cận như Mũi Điện, bãi Môn và vịnh Vũng Rô. Các địa danh chỉ cách làng vài km, thuận tiện di chuyển trong ngày, phù hợp với hành trình khám phá cung đường ven biển nối Tuy Hòa với khu vực Đông Hòa.