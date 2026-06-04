Vào bếp cùng 'khối nghỉ hè': Mẹ đảm Củ Chi dạy con làm bánh xèo

Theo Tú, ngày nhỏ, mỗi khi cả nhà ngán cơm, bà cố lại lấy hũ bột trong bếp, nhóm lửa rồi đổ một mâm bánh xèo thơm lừng. Khi trưởng thành, chị vẫn giữ thói quen tự xay bột gạo, phơi khô để dành làm bánh cho gia đình.

Bảo Trí 5 tuổi - Bảo Huy 3 tuổi giúp mẹ đổ bánh xèo.

Dịp hè, chị chọn món ăn này để các con cùng tham gia những công đoạn đơn giản như rửa rau, nhặt hành, khuấy bột, xếp nguyên liệu. Việc đứng chảo, đổ bánh và xử lý đồ nóng do người lớn đảm nhiệm.

"Tôi muốn các con, dù là con trai, cũng quen với căn bếp từ nhỏ, biết trân trọng bữa ăn và có thể tự chăm sóc mình sau này", chị nói.

Món bánh xèo thành phẩm của ba mẹ con.

Khi bánh vàng giòn, Tú gắp ra đĩa để các con dùng ngay cùng rau sống và nước mắm chua ngọt. Chị nói hai bé thích nhất cảm giác ngồi bên bếp, chờ từng chiếc bánh vừa chín rồi ăn khi còn nóng.

"Sau này các con có thể không nhớ hết từng công thức, nhưng tôi mong các con nhớ những ngày hè từng cùng mẹ vào bếp, chờ một chiếc bánh xèo nóng giòn", chị nói.