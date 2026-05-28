Trải nghiệm hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế đẹp như dải lụa xanh giữa đại ngàn đá xám

Mỗi ngày có hàng nghìn du khách đi thuyền trải nghiệm hẻm Tu Sản

Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp mê hoặc của dòng sông Nho Quế. Uốn lượn mềm mại qua hẻm vực Tu Sản hùng vĩ, dòng sông hiện lên như một bức tranh “sơn thủy” sống động, xanh biếc giữa đại ngàn đá xám, dịu dàng tựa mái tóc dài của thiếu nữ miền sơn cước.

Bắt nguồn từ vùng núi Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua các xã vùng cao phía Bắc trước khi hòa vào dòng Gâm, sông Nho Quế tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp nơi núi cao hùng vĩ, tạo cho xã Mèo Vạc một cảnh quan bậc nhất vùng núi đá. Đoạn sông chảy qua Cao nguyên đá Đồng Văn được ví như “linh hồn của đá”, bởi chính dòng nước ấy đã hàng triệu năm cần mẫn bào mòn, khoét sâu, tạo nên Hẻm vực Tu Sản.

Hẻm vực Tu Sản, đây là Hẻm vực được xem là đệ nhất hùng quan, một danh thắng kỳ vĩ, độc nhất của Cao nguyên đá Đồng Văn và là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Từ trên đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống, sông Nho Quế hiện ra như dải lụa xanh biếc vắt mình dưới chân những vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét. Màu nước xanh ngọc bích biến đổi theo ánh nắng – khi trong veo, khi ánh lên sắc lam huyền ảo – tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Trước không gian bao la ấy, du khách không khỏi choáng ngợp, cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con người giữa đại ngàn Đông Bắc.

Trước đây, Nho Quế chỉ được ngắm nhìn từ trên cao, nay dịch vụ du lịch trải nghiệm trên sông đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Tháng 4/2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 đã thông báo điều chỉnh mức thu phí dịch vụ đi thuyền tham quan lòng hồ, áp dụng từ ngày 13/4/2026. Cụ thể, giá vé đối với du khách có chiều cao trên 1m20 là 150.000 đồng/người; du khách có chiều cao từ 1m20 trở xuống là 80.000 đồng/người. Mức giá này đã bao gồm chi phí xe trung chuyển hai chiều, bảo hiểm cho du khách và thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Ngồi trên thuyền, chậm rãi trôi giữa hai vách đá dựng đứng, du khách có thể cảm nhận rõ nhịp thở của thiên nhiên, nghe tiếng gió rì rào trên đỉnh núi, tiếng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền, tất cả hòa quyện tạo nên bản giao hưởng của núi rừng.

Những chiếc áo phao trở thành “tấm lá chắn” bắt buộc, bảo đảm an toàn cho du khách và người lái thuyền khi khám phá hẻm vực Tu Sản.

Hẻm vực Tu Sản hiện ra sừng sững, vách đá dựng đứng, bề mặt xám bạc in hằn dấu tích thời gian. Nhiều du khách ví hành trình trên sông Nho Quế như “đi giữa một bảo tàng địa chất ngoài trời”, nơi mỗi lớp đá, mỗi vết cắt của dòng sông đều kể câu chuyện về lịch sử hình thành Trái đất. Bà Anna Müller, du khách đến từ Đức, chia sẻ: Điều khiến tôi bất ngờ là sự hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình dị của người dân địa phương. Dòng sông nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm sự bình yên.

Ngay cả trong những ngày sương mù phủ kín, sắc xanh ngọc đặc trưng của Nho Quế vẫn nổi bật dưới vực sâu hun hút, tạo nên sức hút kỳ lạ với du khách.

Hẻm vực Tu Sản, một “kỳ quan giữa đại ngàn”, nơi dòng Nho Quế len lỏi, được ghi nhận là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với vách đá cao gần 900m.

Những vách đá dựng đứng, sừng sững hàng triệu năm tuổi ôm trọn dòng sông xanh thẳm, tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa choáng ngợp.

Tại điểm dừng trước hẻm Tu Sản, du khách có thể ngước nhìn bầu trời chỉ còn là một dải xanh mỏng giữa hai “bức tường” đá khổng lồ.

Sau khi nhà máy thủy điện Nho Quế 1 đi vào vận hành, dòng nước được điều tiết, mở ra cơ hội phát triển du lịch đường thủy giữa đại ngàn.

Bốn mùa trên Nho Quế là bốn sắc thái khác nhau – từ hoa đào, hoa mận mùa xuân đến sắc vàng lãng mạn mùa thu – khiến nơi đây trở thành điểm đến mê hoặc du khách trong và ngoài nước.

Mỗi hành trình kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, đưa du khách lướt nhẹ giữa lòng hẻm vực, nơi ánh nắng khó chạm tới và không khí luôn mát lạnh. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc do chính người dân địa phương chế biến, mang đậm hương vị vùng cao.

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, sông Nho Quế còn gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc sinh sống hai bên bờ. Với người Mông, Lô Lô, Giáy…, dòng sông là nguồn nước sinh hoạt, là con đường giao thông tự nhiên, là chứng nhân cho bao thăng trầm của cuộc sống nơi đây.

Mỗi chuyến đi trên dòng Nho Quế là một hành trình khám phá và chiêm nghiệm. Để rồi khi rời Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang), trong tâm trí du khách vẫn đọng lại sắc xanh của dòng sông, màu xám của đá núi và nụ cười mộc mạc của người dân vùng cao. Đó chính là sức hấp dẫn bền bỉ, là giá trị lâu dài mà sông Nho Quế mang lại cho du lịch Hà Giang hôm nay và mai sau.