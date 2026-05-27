Đầm sen khổng lồ dưới chân núi Ngọa Long vào mùa đẹp nhất

Thời điểm này, những cánh đồng hoa sen tại Hang Múa (Ninh Bình) đang vào giai đoạn nở rộ. Những cánh hoa sen hồng, sen trắng bung nở rạng rỡ giữa nền xanh của lá cây, của núi đá, của mây trời…

Hiện nay du khách từ khắp nơi đổ về đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời này, để chụp ảnh và tận hưởng không khí thanh bình của vùng quê yên bình, trù phú.

Sen ở Hang Múa đặc biệt ở chỗ sẽ có 2 mùa trong năm, thời điểm cuối tháng 9 sẽ bắt đầu nở hoa sen vụ 2. Đầm sen được bao phủ xung quanh bởi núi non điệp trùng, cánh đồng lúa và những nét kiến trúc cổ xưa, tạo nên những cảnh đẹp nên thơ cho du khách thưởng thức.

Sen trắng ở Ninh Bình to và đẹp, nở rất lâu.

Bên cạnh đầm sen hồng quen thuộc, Hang Múa còn có đầm bạch liên (sen trắng) khoe sắc giữa lòng di sản. Những cánh sen trắng tinh khôi bung nở giữa không gian núi non thơ mộng, tạo nên khung cảnh vừa thanh tịnh vừa quyến rũ.

Nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 6 km, hang Múa là một quần thể bao gồm hang động, những ngọn núi đá và dòng suối ngầm từ các khe đá đổ ra quần thể sông của Tràng An. Dòng chảy này uốn lượn quanh chân núi tạo thành một cảnh sắc nên thơ thanh bình.

Hang Múa nằm ở phía tây nam thành phố Ninh Bình cách khoảng 6 km, và cách Hà Nội khoảng 100 km. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Tam Cốc – Bích Động lừng danh phương Bắc.

Đến với khu du lịch quần thể hang Múa, du khách có thể tham quan 3 địa điểm là: hang Múa nằm ở dưới chân núi Múa, Đầm Sen của người dân địa phương và núi Ngọa Long.

Ngay dưới chân núi chính là hang Múa. Một trong những đặc sản của thiên nhiên Ninh Bình chính là núi non ngút ngàn và những hang động kì ảo xuyên lòng núi khiến bao du khách muốn được khám phá. Mỗi hang động lại mang trong lòng những sắc thái, những hình dáng mang kiến tạo địa chất kì ảo khiến ta như lạc vào thế giới tiên cảnh. Càng vào sâu trong hang càng cảm nhận được sự kiệt tác của thiên nhiên nơi đây. Những nhũ đá tinh xảo đủ màu sắc tuyệt đẹp, những hình dáng khi thì giống búp sen khổng lồ, chỗ như đài phun nước, nơi thì như tấm rèm che được tạo bởi nhiều khối nhũ đá được thiên nhiên tạo ra từ hàng triệu năm.

Núi non hùng vĩ, không khí trong lành và view đẹp.

Hang Múa nằm dưới chân núi Múa hình quả chuông lớn úp ngược, rộng khoảng 800m2. Từ phía dưới chân núi có thể thấy rõ được những bậc đá trắng dẫn lối đến đỉnh núi, từ xa những bậc thang nối nhau giống như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ. Hai bên bậc thang là những đường trang trí công phu trên đá với hình rồng hoặc phượng được chạm khắc đúng với hình tượng nghệ thuật thời Trần, rất sắc nét và đẹp mắt.

Núi Ngọa Long, để lên đến đỉnh của ngọn núi này, du khách sẽ phải leo qua gần 500 bậc thang. Hành trình chinh phục đỉnh núi khá gian nan nhưng bù lại sau khi nên đến nơi sẽ được ngắm toàn bộ khu vực Tam Cốc với những dãy núi trùng trùng, điệp điệp cùng những cánh đồng xanh bất tận. Du khách đến hang Múa chắc chắn không thể không tìm lên đỉnh ngọn Ngọa Long để chiêm ngưỡng món quà kì diệu của tạo hóa. Bước theo những bậc thang thoai thoải lên đỉnh núi, tâm hồn chúng ta sẽ được lắng lại khi ngắm nhìn những con thuyền lặng lẽ trôi dưới dòng Ngô Đồng.

Tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm mùa sen nở rộ nhất trên khắp những khu đầm ở Ninh Bình. Sen ở Hang Múa được trồng theo sen Nhật nên cho ra hoa rất lâu và đẹp, đến khoảng trung tuần tháng 11. Đầm sen ở Hang Múa đặc biệt ở chỗ được bao phủ xung quanh bởi núi non điệp trùng, cánh đồng lúa và những nét kiến trúc cổ xưa. Giữa những màu xanh thẫm của cây cối, từng đóa sen với những sắc hồng, trắng trở nên nổi bật, làm sáng bừng cả không gian.

Sáng sớm, khi những giọt sương còn vương trên lá, là thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức vẻ đẹp của đầm sen. Không khí mát lành, mùi sen nở dìu dịu thoang thoảng vấn vương. Chính sự trong trẻo của tạo hóa đó sẽ khiến du khách cảm thấy say lòng.

Thông thường, du khách sẽ tới thăm đầm sen vào lúc sáng sớm và khi hoàng hôn. Đây là hai thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh check-in. Một trong những điểm check-in nổi bật ở đây là con đường gỗ uốn lượn giữa hồ sen, rất tiện để du khách có thể ra giữa hồ chụp ảnh.