Top 4 hiện tượng tự nhiên hoang dã mê hoặc du khách toàn cầu

Đồng bộ hóa đom đóm ở Great Smoky

Trong hiện tượng tự nhiên hoang dã hấp dấn du khách, đầu tiên phải kể đến hiện tượng đồng bộ hóa đom đóm ở Great Smoky, Knoxville, phía đông Tennessee, Mỹ. Một địa điểm lý tưởng để chứng kiến ​​một trong những màn trình diễn quyến rũ nhất của thiên nhiên, hiện tượng đồng bộ hóa đom đóm. Chỉ xuất hiện trong tám đêm mỗi năm ở Great Smoky, hiện tượng hiếm gặp này chứng kiến ​​hàng ngàn con đom đóm phát sáng đồng loạt, khiến nó trở nên đặc biệt hơn đối với những người may mắn được trải nghiệm.

Đồng bộ hóa đom đóm ở Great Smoky. (Ảnh: Amusingplanet)

Ở một số khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam như Rừng quốc gia Cúc Phương, Rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng có hiện tượng đồng bộ hóa đom đóm. Tuy nhiên hiện tượng này diễn ra bất chợt, không cố định và rất khó nắm bắt.

Cuộc di cư vĩ đại ở Maasai Mara, Kenya

Nằm ở phía tây nam Kenya, Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara là một trong những điểm đến safari mang tính biểu tượng nhất của châu Phi, nổi tiếng với những thảo nguyên rộng lớn, những ngọn đồi thoai thoải và những đồng bằng giàu động vật hoang dã. Từ tháng 7 đến tháng 10, cảnh quan nơi đây trở thành sân khấu cho một trong những cảnh tượng phi thường nhất của thế giới tự nhiên: Cuộc di cư vĩ đại.

Trong những tháng này, hàng triệu linh dương đầu bò, ngựa vằn và linh dương gazelle di chuyển khắp Mara để tìm kiếm đồng cỏ tươi tốt, với những kẻ săn mồi lén lút như sư tử, báo và báo đốm luôn bám sát phía sau. Đó là một màn trình diễn sinh tồn đầy kịch tính và ngoạn mục trong tự nhiên. Thời gian này, Masai Mara mang đến cho du khách một cái nhìn khó quên về thế giới tự nhiên, cho dù bạn đang đi du lịch khám phá thiên nhiên hay tham quan những nơi khác.

Linh dương đầu bò vượt sông Mara. (Ảnh: Safari Drive)

Cuộc di cư theo mùa dưới biển quần đảo Lofoten (Na Uy) và La Paz (Mexico)

Nổi lên hùng vĩ từ Biển Na Uy, quần đảo Lofoten là một trong những điểm đến sinh vật biển độc đáo nhất châu Âu, nơi những đỉnh núi hiểm trở, vịnh hẹp kín đáo và làn nước trong vắt tạo nên một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục. Mỗi mùa đông, khi cá trích di cư vào các vịnh hẹp xung quanh, cá voi sát thủ, cá voi lưng gù và cá voi vây xanh cũng theo sau, biến khu vực này thành sân khấu cho một cuộc di cư theo mùa hiếm hoi của cá voi.

Cuộc chạy đua cá mòi. (Ảnh: Lonely Planet)

Ở một khu vực thuộc ven biển phía tây Mexico (La Paz) cũng mang đến cơ hội chiêm ngưỡng một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của đại dương. Từ tháng 10 đến tháng 12, khi những đàn cá mòi khổng lồ tràn qua Biển Cortez tạo ra một cơn cuồng loạn dưới nước, khi cá heo, sư tử biển, cá kiếm, chim biển và cá voi cùng nhau đuổi theo, tạo nên hiện tượng được gọi là “Cuộc chạy đua cá mòi”.

Du khách có thể chứng kiến ​​những màn trình diễn phi thường dưới mặt nước, nơi những đàn cá mòi bạc xoáy tròn và rung động trong một “vũ điệu” sinh tồn đầy kịch tính khi tham gia các chuyến thám hiểm bằng thuyền có hướng dẫn và trải nghiệm lặn biển.

Hành trình lang thang của đàn voi khổng lồ ở Phetchaburi, Thái Lan

Đàn voi châu Á ở Phetchaburi. (Ảnh: Jan Schmidt Burbach)

Phetchaburi, một tỉnh ít được khám phá nằm ở phía tây nam Bangkok, là nơi có một trong những hành lang động vật hoang dã quan trọng nhất của Thái Lan, nơi voi châu Á tự do lang thang trong môi trường sống được bảo vệ. Suốt cả năm, những sinh vật khổng lồ hiền lành này có thể được nhìn thấy di chuyển giữa các bãi kiếm ăn, sông ngòi và vùng đất thấp có rừng, mang đến những cuộc gặp gỡ hiếm hoi và ý nghĩa trong môi trường tự nhiên của chúng. Du khách tơi Phetchaburi có thể khám phá cảnh quan địa phương phong phú với những khu rừng rậm rạp và những ngọn đồi nhấp nhô trong các tour du lịch động vật hoang dã có hướng dẫn viên là các chuyên gia địa phương, tìm hiểu về hành vi loài voi và công tác bảo tồn voi.