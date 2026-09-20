Rác dồn từng lớp ở bãi biển Mũi Né

Hơn hai tháng qua, bãi Rạng thuộc tổ dân phố 8, phường Mũi Né, ngập rác. Từ dưới bãi cát lên bờ kè, rác đủ loại như ngư lưới cụ, dày dép, chai lọ, quần áo... gần như phủ kín ở nhiều đoạn, kéo dài hơn một km.

Khu vực nặng nhất là bãi tắm sau vườn dừa nhà thờ Rạng, phường Hàm Tiến cũ. Rác xếp dày gần nửa mét, phủ kín, bốc mùi. Người dân, du khách không thể đặt chân xuống.

Theo người dân, phần lớn rác dồn lại ở đây có nguồn gốc từ nơi khác. Vào mùa gió Nam, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10, rác sinh hoạt từ các cửa sông trôi ra biển và rác thải của tàu đánh bắt hải sản, theo dòng nước tấp vào vịnh Mũi Né.

"Năm nay, rác dồn qua hơn hai tháng chưa thấy xe đến dọn nên mới dồn ứ lại nhiều như vậy", ông Nguyễn Văn Né (78 tuổi) nói và cho biết dân ở đây không dám xuống tắm "vì sợ ngứa".

Đường lên xuống của các khu lưu trú ven bãi Rạng cũng phủ kín rác, ảnh hưởng việc kinh doanh, du lịch.

Chị Bảo Thu, quản lý một homestay, cho biết vào mùa này du khách đến thường phàn nàn, vì không thể tắm biển cũng như đi dạo. Một số người đến, rồi rời đi nhanh, không ở lâu vì biển đầy rác.

Theo chị Thu, do rác dồn vào bãi với khối lượng quá lớn, đội ngủ nhân viên của các cơ sở lưu trú quanh đây cũng đã ra dọn dẹp, nhưng không xuể. "Chỉ có chính quyền địa phương huy động lực lượng hùng hậu cùng xe múc, xe ben chở đi, mới mong làm sạch bãi biển này", chị Thu nói.

Nữ du khách đi bộ trên rác, đoạn gần một resort cao cấp trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Thấy biển ô nhiễm, sáng 19/9, một nhóm du khách và người nước ngoài đang sinh sống ở Mũi Né đã lên mạng xã hội kêu gọi bạn bè tự nguyện ra biển dọn rác. Họ mang cùng bao tay thu dọn dẹp thủ công. "Quá kinh khủng, chúng ta cần bảo vệ ngay biển Mũi Né", anh Alex, người Nga (mặc áo đỏ) nói.

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Cùng ngày, UBND phường Mũi Né đã huy động khoảng 100 người gồm lực lượng Biên phòng, Dân quân xã, đoàn viên thanh niên... tổ chức dọn rác. Rác biển được gom vào các bọc lớn, chuyển lên đường, chờ xe ben chở đi nơi khác tiêu hủy. "Hưởng ứng, đơn vị đã cử 12 cán bộ chiến sĩ đến đây cùng cộng đồng làm sạch biển", trung tá Lê Hoàng Phúc, chính trị viên Đồn Biên phòng Mũi Né cho hay.

Do lượng rác quá lớn, hoạt động làm sạch bãi biển Mũi Né sẽ được thực hiện trong hai ngày 19-20/9 với hàng trăm người tham gia.

"Chúng tôi sẽ huy động thêm xe cơ giới mới có thể dọn sạch bãi biển này", ông Lê Thanh Sơn, chủ tịch UBND phường Mũi Né cho hay.