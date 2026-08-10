Sứa lửa 'tấn công' người tắm biển Nha Trang

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang - cho biết: Đơn vị này đã ghi nhận một số trường hợp người dân, du khách bị sứa lửa đốt khi tắm biển trong khoảng một tháng qua.

Theo ông Vân, sứa lửa xuất hiện do ảnh hưởng của dòng hải lưu và nhiệt độ nước biển, tập trung nhiều tại khu vực Hòn Mun, Hòn Bạc và một số nơi khác trong vịnh Nha Trang. Nhưng trong vài ngày trở lại đây, lượng sứa lửa đã giảm đáng kể.

Sứa lửa có xúc tu dài mang nọc độc mạnh, khi chạm vào có thể gây đau rát dữ dội.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã yêu cầu lực lượng cứu hộ tăng cường phát thông báo trên hệ thống loa tại các bãi tắm, đồng thời chuẩn bị chanh và giấm để hỗ trợ sơ cứu khi xảy ra sự cố. Các đơn vị khai thác tour cũng cập nhật tình hình sứa hằng ngày, sẵn sàng thay đổi điểm lặn, bơi nếu khu vực dự kiến có nhiều sứa.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách quan sát kỹ mặt nước trước khi xuống tắm, tuân thủ các biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Khi phát hiện sứa xuất hiện dày đặc, du khách không nên chủ quan xuống biển. Nếu chẳng may bị sứa chạm vào da, mọi người cần nhanh chóng lên bờ và tìm sự hỗ trợ từ nhân viên cứu hộ hoặc cơ sở y tế, không tự ý xử lý theo những kinh nghiệm truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Khi gặp sứa lửa, người dân, du khách cần cẩn trọng khi xuống tắm biển.

Được biết, sứa lửa có các xúc tu chứa tế bào gây độc, có thể gây đau rát, ngứa, đỏ da, nổi mẩn hoặc phồng rộp khi tiếp xúc. Mức độ phản ứng phụ thuộc vào loài sứa, mức độ tiếp xúc và cơ địa của từng người.

Trong trường hợp bị sứa đốt trên diện rộng hoặc có phản ứng mạnh, nạn nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng đau nhiều, chóng mặt, buồn nôn, khó thở hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là khó thở, choáng hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.