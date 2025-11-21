Rừng phong hương Quảng Trị đổi màu đẹp như "trời Âu"

Nhắc đến Quảng Trị, người ta thường nghĩ ngay đến những di tích lịch sử như Địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải… Ít ai biết rằng, vùng đất từng được gọi là “đất lửa, đất thép” ấy lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng những khung cảnh nên thơ, với sắc xanh của núi rừng hòa cùng gam vàng, đỏ của mùa lá đổi tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ và độc đáo.

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa biết đến một loài cây mang tên phong hương, hay cây sau sau theo cách gọi của người bản địa. Ở Quảng Trị có một rừng phong hương ở km13 đường Hồ Chí Minh, xã Hướng Phùng, là điểm đến còn khá mới mẻ nhưng đầy sức hút.

Anh Võ Tất Huy (Khe Sanh, Quảng Trị) tự hào giới thiệu về cảnh đẹp quê hương: “Vào độ cuối năm, từ tháng 11 đến tháng 1, cây phong hương sẽ thay lá, chuyển dần sang sắc đỏ, vàng, cam, tạo nên khung cảnh chẳng khác gì mùa thu ở các nước ôn đới".

Đặc biệt, khu rừng nằm ngay cạnh hồ thủy điện, vào thời điểm cuối năm, khi mực nước dâng cao nhất, nước ngập đến nửa thân cây, tạo nên khung cảnh như một khu rừng ngập mặn.

Du khách có thể thuê thuyền hoặc SUP để dạo chơi, chụp ảnh và cảm nhận vẻ đẹp bình yên giữa mặt hồ và tán lá rực màu.

Chậm rãi chèo men theo cánh rừng, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa, không gian tĩnh lặng, làn nước và bầu trời trong vắt.

Vài năm gần đây, nơi đây đã trở thành điểm đến “hot” đối với nhiều nhiếp ảnh gia trong nước, những người tìm về để “săn” khoảnh khắc hiếm hoi của mùa lá phong đổi màu giữa miền Trung nắng gió.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn khá hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch, nên rất thích hợp với những ai yêu sự tĩnh lặng.

Du khách lưu ý cây đổi màu vào cuối năm, thời tiết thường mưa và se lạnh, nên chọn những ngày khô ráo, có nắng nhẹ để chuyến đi thêm trọn vẹn.

Ảnh: Võ Tất Huy