Hàng nghìn người 'đội nắng' rước sản vật của 34 tỉnh, thành

Lễ hội sắc vàng Tam Cốc - Tràng An là sự kiện mở đầu cho Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026.

Không gian lễ hội vừa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, vừa tái hiện sinh động nền văn minh lúa nước của người Việt.

Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội năm nay là nghi lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố với chủ đề “Tri ân Đức Thần Nông”.

Theo truyền thuyết, Thần Nông là vị vua huyền thoại được tôn là ông tổ nghề nông, người khai mở nghề trồng lúa nước, sáng chế công cụ cày cấy và truyền dạy kỹ thuật canh tác cho cư dân đồng bằng. Tín ngưỡng thờ cúng Thần Nông từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của cư dân nông nghiệp, thể hiện lòng tri ân với người khai sáng nghề nông, đồng thời gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Tại lễ hội, đoàn thuyền xuất phát từ bến thuyền Tam Cốc, xuôi qua những cánh đồng lúa vàng óng, tiến vào hang Ba để đến khu vực đàn tế Thần Nông.

Những chiếc thuyền rước cờ và sản vật đặc trưng của các vùng miền nối đuôi nhau trên dòng sông Ngô Đồng.

Cánh đồng nghệ thuật với chủ đề "Song mã chầu báo công" chuyển màu vàng rực, hấp dẫn du khách.

Dọc hành trình, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc nên thơ của Tam Cốc mùa lúa chín mà còn trực tiếp trải nghiệm không khí lao động hân hoan của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Những hoạt động như gặt lúa trên cánh đồng vàng, tham quan không gian tái hiện phương thức canh tác sơ khai hay ngắm bức tranh nghệ thuật mục đồng thổi sáo, thả diều đã góp phần tạo nên một lễ hội giàu tính trải nghiệm và đậm bản sắc văn hóa.

Nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc được trình diễn tại lễ hội.