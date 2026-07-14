'Đến Cù Lao Chàm, hãy du lịch tự túc'

Cù Lao Chàm, cụm đảo thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), nằm cách bờ biển Cửa Đại 18 km và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi này gồm 8 đảo: Hòn Lao (còn gọi là hòn Cù Lao, lớn nhất), hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Lá, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Tai, hòn Ông với dân số khoảng 3.000 người.

Khu trung tâm đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: NVCC

Anh Trần Ngọc Tiệp, 42 tuổi, và gia đình đến Cù Lao Chàm cuối tháng 6 trong hành trình 7 ngày tự lái xe từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Sau khi đã nghiên cứu tour Cù Lao Chàm, cả nhà anh quyết định ra đảo Cù Lao Chàm 2 ngày một đêm theo lịch trình tự túc.

"Mọi người thường mua tour đi về trong ngày, nhưng như vậy đã bỏ lỡ 80% điều tuyệt vời nhất của Cù Lao Chàm", anh Tiệp nói. Theo tour, khách bị cuốn vào "vòng xoáy" 8h lên cano, đến nơi đi vài điểm di tích, 10h30 lặn ngắm san hô ở những điểm đông đúc, 12h ăn trưa và 14h chiều lên cano về lại đất liền. "Chưa kịp cảm nhận cái nắng, cái gió của đảo đã phải rời đi", anh Tiệp cho biết.

Theo anh Tiệp, khi cano chở khách đi tour về đất liền vào đầu giờ chiều, Cù Lao Chàm được trả lại sự bình yên vốn có. Đây mới là lúc hòn đảo đẹp nhất. "Không ai hối thúc, không loa đài ồn ào, tự do làm chủ thời gian", anh cho biết.

Anh Tiệp cho rằng không cần phải lo lắng về việc đi tự túc bởi mọi thứ ở Cù Lao Chàm rất thuận tiện. Từ Hội An, du khách ra bến Cửa Đại, mua vé cano cao tốc (350.000 đồng khứ hồi một người), thời gian di chuyển 20 phút. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

Trên đảo, anh gợi ý thuê homestay tại Bãi Hương hoặc Bãi Làng. Các khu lưu trú này có các dịch vụ cơ bản, vệ sinh riêng biệt, người dân thân thiện. Giá thuê khoảng 550.000 đồng một đêm cho cả gia đình.

"Biển ở đây trong và xanh nên có thể nhìn thấy san hô dưới mạn thuyền. Đảo không có rác thải nhựa. Người dân giữ cho hòn đảo luôn sạch sẽ, trong lành", anh nhận xét về một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam nói không với túi nilon.

Ngoài ra, du khách có thể đi vài bãi biển khác như bãi Chồng, bãi Bìm, bãi Bắc, noi có khá nhiều người nước ngoài thích tắm nắng. Tương tự, bãi Bắc, bãi Xếp cũng là nơi không có các loại cano và thuyền máy cập bến nên không có mùi khói xăng dầu. Du khách thuê thuyền thúng 200.000 đồng một lần.

Du khách thuê xe máy đi lại trên đảo. Ảnh: NVCC

Cù Lao Chàm không chỉ có biển, mà còn là sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ và văn hóa bản địa. Du khách thuê xe máy để di chuyển với giá 150.000-200.000 đồng một ngày. Đường ven biển quanh đảo đã được trải bê tông nên có thể đi xe máy thuận tiện. Tuy nhiên cần lưu ý có nhiều đoạn dốc.

Chùa Hải Tạng, Trung tâm Bảo tồn động thực vật Cù Lao Chàm, giếng nước ngọt đầu tiên của đảo, cây đa di sản là những điểm không nên bỏ qua trong hành trình tham quan Cù Lao Chàm. Du khách còn có thể đón hoàng hôn ở Eo Gió, buổi tối trải bạt ngắm bầu trời sao dày. Sáng sớm thức dậy sớm, du khách ngắm bình minh hoặc ra chợ cá Tân Hiệp xem ngư dân kéo lưới.

Tại Cù Lao Chàm không thể bỏ qua hải sản và đồ ăn đặc trưng miền Trung. Mực một nắng dày, cua đá hay đặc sản ốc vú nàng được đánh bắt và chế biến ngay tại chỗ. Du khách còn có thể thưởng thức bào ngư nướng, tôm hùm, sò điệp, hàu, gỏi cá, các loại rau rừng chấm mắm nêm, mì Quảng, cao lầu. Lưu ý gỏi hay hàu sống nên ăn vào bữa trưa sẽ tươi ngon hơn.

Du khách cũng có thể tự tay chọn hải sản tươi, nhờ người dân địa phương chế biến. Anh Tiệp cho biết thêm cả nhà 4 người ăn hai bữa hải sản, mỗi bữa trung bình 1 triệu đồng.

Tổng chi phí cho hành trình 2 ngày một đêm Cù Lao Chàm của gia đình anh Tiệp khoảng 4,5 triệu đồng.

"Cù Lao Chàm không dành cho những ai thích sự sang chảnh, tiện nghi của các resort 5 sao. Nơi đây là món quà dành cho những tâm hồn tự do, muốn hòa mình vào thiên nhiên và sống chậm lại", anh Tiệp cho biết.