Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón "biển người" đến vui Trung thu sớm

Những ngày cận Tết Trung thu, phố Hàng Mã lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ, nhiều màu sắc với đủ loại đồ chơi, đèn lồng, mặt nạ và đồ trang trí truyền thống. Các cửa hàng đồng loạt bày hàng hóa ra sát mặt phố, tạo nên một không gian đặc trưng mỗi dịp rằm tháng Tám.

Người dân, trẻ nhỏ thỏa thích ngắm nghía, lựa chọn các loại đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, những chiếc đèn ông sao truyền thống, đèn lồng đủ kích cỡ, màu sắc. Tối 23/9, dù là ngày trong tuần nhưng phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có hàng nghìn người đổ về dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh trước thềm trung thu.

Do Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày thường (thứ 6), nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần, hay các buổi tối trong tuần sau giờ làm để đưa con đến phố Hàng Mã vui chơi. Nhiều thời điểm việc đi lại trên phố trở nên khó khăn do lượng người đổ về phố Hàng Mã quá đông. Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ nên tạo thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí thực sự của mùa thu.

Phố Hàng Mã chỉ dài gần 400m nhưng những ngày này rực rỡ sắc màu bởi đủ loại đồ chơi trung thu. Khi trời dần tối, ánh đèn từ các cửa hàng đồng loạt bật sáng, phản chiếu lên hàng nghìn món đồ chơi rực rỡ sắc màu treo trên cao. Dịp trung thu năm nay, các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế tại phố Hàng Mã.

Các gian hàng được bố trí dọc hai bên phố. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân và nhiều loại đồ chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống khác được bày kín trước cửa, góp phần tạo nên không khí đặc trưng của Trung thu Hà Nội. Các sản phẩm đa dạng mẫu mã, có giá từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng.

Nhiều kiểu dáng đèn lồng khác nhau.

Lượng người và phương tiện tăng cao khiến một số tuyến phố xung quanh phố Hàng Mã như Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cót... xảy ra ùn tắc cục bộ dù là vào ngày trong tuần. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, phố Hàng Mã thực hiện cấm đường đoạn từ Hàng Đường đến Hàng Cót để tổ chức Chợ Trung thu truyền thống phục vụ người dân, du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm đến hết 25/9.

Phố Hàng Mã luôn là điểm đến yêu thích của những bạn trẻ thích check-in, chụp ảnh mỗi dịp Trung thu. Nhiều bạn trẻ mua phụ kiện tại các cửa hàng để được chủ quán cho phép chụp ảnh.

Giữa dòng người chen chân trên phố Hàng Mã, nhiều gia đình vẫn tìm một khoảng trống nhỏ để dừng lại, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước Tết Trung thu.

Một số phụ huynh cho trẻ nhỏ ngồi trên vai để vừa dễ di chuyển, vừa giúp các em có thể quan sát những món đồ chơi rực rỡ hai bên đường.

Tại phố Hàng Mã đoạn giao với phố Hàng Đồng, đoàn múa lân tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn sôi động, thu hút đông đảo người xem.

Bên cạnh chợ Trung thu truyền thống, khu phố cổ Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa Trung thu khác, gồm chương trình "Lưu trăng phố cổ 2026" tại số 22 Hàng Buồm, không gian "Đón trăng" tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.

Theo nhiều hộ kinh doanh, năm nay các mặt hàng Trung thu không được bày bán tràn lan trên vỉa hè như những năm trước do tuân thủ quy định về giữ trật tự vỉa hè, lề đường. Tuy nhiên, sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc của sản phẩm vẫn đủ sức thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.