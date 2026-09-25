Muôn kiểu mâm quả "bẹo hình bẹo dạng" dịp Trung Thu khiến netizen cười ngất

Mỗi độ Rằm tháng Tám về, khi ánh trăng thu bắt đầu tròn vạnh trên bầu trời cũng là lúc các gia đình Việt hối hả chuẩn bị cho mâm cỗ. Năm 2026, bầu không khí đón Trung Thu lại càng thêm rộn ràng, khi đến cả mâm quả cũng có sự "biến hóa" muôn hình vạn trạng. Thậm chí, nhiều loại trái cây thân thuộc bỗng trở nên "bẹo hình bẹo dạng" dưới bàn tay nỗ lực của người làm, mang đến không ít tiếng cười nghiêng ngả.

Mâm quả Trung Thu phiên bản "ngày lễ Halloween" dở khóc dở cười, gây sốt Threads. Nguồn: @inbiu_0293

Chưa bao giờ ranh giới giữa nét đẹp cổ truyền và sự tinh nghịch tuổi trẻ lại hòa quyện độc đáo đến thế. Dạo một vòng Threads, không ít người phải "dụi mắt" trước những mâm quả độc lạ đến khó tin. Có người còn dở khóc dở cười bình luận rằng mâm này vừa dâng cúng Trung Thu, vừa để mừng... lễ Halloween sắp tới cũng phù hợp.

Mâm quả như tập hợp những biểu cảm tinh nghịch nhất. Nguồn: @inbiu_0293

Một con cua được khai sinh từ quả bưởi. Nguồn: @_klou_di

Đàn ếch bằng củ su hào hài hước. Nguồn: @_jlie.h_

Quả táo cũng có thể được "chế biến" thành loài vật. Nguồn: @redamancy_231

Mặt khác, vẫn có nhiều mâm quả Trung Thu vô cùng hoành tráng và bắt mắt, thể hiện sự khéo tay và mắt nhìn thẩm mỹ của người làm. Không chỉ người lớn mà cả các bạn học sinh cũng trổ tài, biến dịp lễ này thành cơ hội "khoe hoa tay" của mình.

Mâm quả Trung Thu hoành tráng. Nguồn: @bongiubongbi0204

Các bạn trẻ này rất khéo tay đúng không nào?. Ảnh: @thuydo.181

Làm vội để kịp mang lên lớp học mà dễ thương cỡ này. Ảnh: @vintovintet

Cả một bàn quà bánh Trung Thu "10 điểm không nhưng". Ảnh: @no_jimlic

Trong văn hóa thuần Việt, mâm quả Rằm tháng Tám không chỉ làm đẹp cho cỗ cúng mà còn ẩn chứa giá trị tinh thần sâu sắc, gửi gắm ước nguyện về một mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và thịnh vượng. Hơn cả một nghi thức, mâm quả chính là cầu nối để con cháu dâng kính tấm lòng thành lên tổ tiên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và thắt chặt tình thân sau những ngày tháng ngược xuôi bận rộn.

Tùy theo nếp sống và sản vật từng vùng miền, cách bày biện mâm quả lại mang những sắc thái riêng biệt. Để có được một mâm quả Trung Thu vừa chuẩn vị truyền thống, vừa tròn trịa về mặt thẩm mỹ, khâu chọn lựa và bài trí đóng vai trò quan trọng. Song ở thời buổi hiện nay, việc bày biện mâm quả có sự sáng tạo riêng, hiện đại cũng trở nên phổ biến, đặc biệt khi được thực hiện bởi các bạn trẻ.